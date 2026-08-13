Șoferii din România se confruntă cu un nou val de scumpiri pe piața asigurărilor auto obligatorii (RCA). În ciuda estimărilor privind stabilizarea pieței, tarifele au reînceput să crească simțitor, afectând deținătorii de vehicule din toate categoriile de risc, scrie sursa citată.

Groupama, liderul pieței RCA din România, care numără peste 2,5 milioane de clienți, a majorat tarifele medii cu aproape 14%. Pentru anumite categorii de asigurați, în special pentru șoferii tineri sau cei cu un istoric de daune, majorările de preț au depășit pragul de 50%, comparativ cu perioada anterioară.

Conform datelor prelucrate de Economica, o singură firmă de asigurări practica, în iulie, o primă medie mai mică decât în ianuarie 2026 și aceasta în condițiile în care respectiva firmă a vândut foarte mult RCA pe o lună în vară, fapt care a influențat nivelul primei medii. Altfel spus, societatea, Grawe Asigurări, nu a redus neapărat prețurile, ci i s-a schimbat structura vânzărilor.

Amintim că prima medie este calculată ca raport între Primele Brute Subscrise (PBS) într-o anumită perioadă, în cazul nostru luna iulie 2026 raportată la luna ianuarie 2026, și numărul de contracte vândute.

Cu excepția Grawe Asigurări, toate firmele de asigurări prezente pe piața RCA au scumpit, creșterile fiind între 3,5% și 56%, cu o medie de 13,5%.

Evoluția primei medii pe parcursul anului 2026 (date calculate ca raport între primele brute subscrise și numărul de contracte vândute):

  • Allianz Țiriac: 1.498 lei (ianuarie) | 1.570 lei (martie) | 1.634 lei (iunie) | 1.690 lei (iulie) — Evoluție: +13%
  • Asirom: 987 lei (ianuarie) | 1.030 lei (martie) | 1.113 lei (iunie) | 1.215 lei (iulie) — Evoluție: +23%
  • Axeria Iard: 1.058 lei (ianuarie) | 1.100 lei (martie) | 1.173 lei (iunie) | 1.220 lei (iulie) — Evoluție: +15%
  • Eazy Asigurări: 947 lei (ianuarie) | 930 lei (martie) | 1.089 lei (iunie) | 1.100 lei (iulie) — Evoluție: +16%
  • Generali: 1.595 lei (ianuarie) | 1.580 lei (martie) | 1.559 lei (iunie) | 1.650 lei (iulie) — Evoluție: +3,5%
  • Grawe Asigurări: 1.100 lei (ianuarie) | 800 lei (martie) | 939 lei (iunie) | 810 lei (iulie) — Evoluție: -27%
  • Groupama: 1.025 lei (ianuarie) | 1.100 lei (martie) | 1.551 lei (iunie) | 1.600 lei (iulie) — Evoluție: +56%
  • Hellas Direct: 753 lei (ianuarie) | 820 lei (martie) | 877 lei (iunie) | 950 lei (iulie) — Evoluție: +26%
  • Omniasig: 1.926 lei (ianuarie) | 1.700 lei (martie) | 1.853 lei (iunie) | 2.100 lei (iulie) — Evoluție: +10%
  • Medie piață: 1.209 lei (ianuarie) | 1.181 lei (martie) | 1.275 lei (iunie) | 1.370 lei (iulie) — Evoluție medie: +13,5%

Motivele avansate de asigurători pentru aceste ajustări de preț țin în principal de creșterea daunalității și de scumpirea pieselor de schimb în service-urile auto.

Un alt factor agravant semnalat în piață este numărul tot mai mare de accidente în care sunt implicate vehicule care nu dețin o poliță RCA valabilă. Atunci când au loc daune provocate de mașini neasigurate, despăgubirile sunt achitate din fondurile speciale ale pieței, costuri care se reflectă ulterior în tarifele plătite de toți ceilalți conducători auto responsabili.

Nimeni nu știe exact câte mașini circulă fără asigurarea obligatorie în România, însă majoritatea estimărilor arată că spre o treime din autovehicule nu au asigurare, în condițiile în care chiar reglementările UE și, implicit, ale Consiliului Birourilor (rețeaua Carte Verde, în care România este reprezentată de BAAR) arată că nivelul maxim acceptat de mașini fără asigurare este de 25%.

Conform datelor Biroului Asigurătorilor de Autovehicule (BAAR), în primele șase luni ale acestui an, s-au înregistrat peste 1.600 de accidente cu mașini fără RCA, cu o valoare a despăgubirilor stabilită la 13,7 milioane de euro, o informație făcută publică inițial de către Profit.ro .

Daunele cu mașini fără RCA nu sunt despăgubite decât dacă în accident există și victime (morți sau răniți). De plata despăgubiirilor se ocupă BAAR.

Profit.ro a solicitat Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) să prezinte cele mai recente date legate de parcul auto și numărul efectiv de mașini asigurate RCA. Cele mai recente raportări disponibile sunt corespunzătoare datei de referință 31 martie 2026.

Informațiile transmise de ASF către Profit.ro arată că numărul mașinilor asigurate RCA se menține sub numărului total de mașini înmatriculate în țară. „Numărul vehiculelor rutiere asigurate prin polițe RCA emise de societățile autorizate să subscrie astfel de riscuri în România (inclusiv de către asigurătorii din alte state membre), în vigoare la 31.03.2026, este de 7.859.447.

La numărul de 7.859.447 vehicule rutiere asigurate prin polițe RCA la data de 31.03.2026 se adaugă 90.166 de polițe RCA aflate în vigoare, emise de societatea DallBogg, căreia i-a fost retras dreptul de a distribui și comercializa asigurări RCA pe teritoriul României. Astfel, polițele RCA active la 31.03.2026 este de 7.949.613. Conform celor mai recente informații disponibile pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, parcul auto național înregistrat la data de 31.12.2025 cuprindea un total de 11.222.292 vehicule înmatriculate.” a precizat ASF.

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