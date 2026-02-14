Decizia a stârnit indignare în Germania, criticii acuzând forul olimpic de insensibilitate istorică față de un eveniment transformat de Adolf Hitler într-o platformă globală pentru ideologia nazistă.

Obiectul disputei: Designul istoric

Articolul vestimentar, care face parte din „Colecția Patrimoniu” a CIO, reproduce fidel afișul original realizat de Franz Würbel pentru ediția din 1936.

Grafica prezintă o figură masculină purtând o coroană de lauri, dominată de inelele olimpice, având la bază Poarta Brandenburg și inscripția „Germania, Jocurile Olimpice Berlin 1936”.

În prezent, stocul pentru acest produs este epuizat.

Reacții politice

Inițiativa comercială a fost condamnată vehement de oficiali germani. Klara Schedlich, purtătoare de cuvânt pentru politica sportivă a Partidului Verde din Berlin, a solicitat oprirea imediată a vânzărilor.

„Jocurile Olimpice din 1936 au fost un instrument central de propagandă al regimului nazist”, a declarat Schedlich pentru agenția DPA, adăugând că alegerea acestei imagini pentru un tricou, fără contextul necesar, este „problematică și nepotrivită”.

Ea a acuzat CIO că „evident, nu reflectă suficient asupra propriei istorii”.

Poziția CIO: Celebrarea sportivilor, nu a regimului

În replică, Comitetul Internațional Olimpic a apărat includerea designului în colecția sa, argumentând că scopul liniei „Patrimoniu” este de a celebra 130 de ani de artă și design olimpic, incluzând toate edițiile Jocurilor.

Într-o declarație pentru BBC, un purtător de cuvânt al CIO a subliniat că, deși instituția „recunoaște problemele istorice ale propagandei naziste”, este important să fie onorată memoria celor 4.483 de sportivi din 49 de țări care au participat la competiție.

CIO a invocat explicit exemplul lui Jesse Owens, legendarul atlet afro-american care a câștigat patru medalii de aur la Berlin, performanță care a spulberat public mitul supremației rasei ariane chiar pe terenul regimului nazist.

Oficialii au precizat că produsele au fost fabricate într-un număr limitat și că întregul context istoric este explicat pe larg la Muzeul Olimpic din Lausanne.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE