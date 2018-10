Bucuria lui Deac a fost dublă. Mijlocașul a marcat din penalty, în ultimul minut, golul prin care a adus victoria campioanei României pe terenul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Internaționalul i-a dedicat reușita soției sale, Cristina, însărcinată în patru luni, printr-un gest specific fotbaliștilor: și-a băgat mingea sub tricou și a împărțit bucuria cu jumătatea lui în dreptul camerei de luat vederi.

Ciprian Deac a vorbit în premieră despre misterioasa femeie alături de care și-a refăcut viața după divorțul de prima soție, Adriana Ghiran, survenit în 2011.

„Sunt foarte bucuros. În martie voi tătic pentru a doua oară. Eu și Cristina vom avea încă o fetiță. Fiica noastră, Anelis, care are patru ani, i-a ales și numele surori sale, Natalia Giulia. Sper ca măcar una dintre ele să ajungă sportivă. Așa ar fi normal, ținând cont că ambii părinți suntem sportivi. Cristina, fostă Lucaci, a fost campioană națională de tineret la 100 de metri garduri. S-a lăsat de 10 ani de atletism, iar noi ne-am cunoscut după vreo trei-patru ani”, a dezvăluit fotbalistul.



Ciprian Deac speră să fi scăpat de ghinioane și se gândește să revină la echipa națională: „Nu sunt încă la potențialul meu sută la sută. Știu ce pot. Am mai trecut prin asemenea momente și cred că mai am nevoie de vreo trei meciuri ca să ajung la forma mea maximă. Îmi doresc să-mi recapăt ritmul de joc și să revin la echipa națională pentru preliminariile Euro 2020. Nu risc nimic dacă joc din trei în trei zile. Sunt refăcut complet, am dat peste cap toate testele”.

Decarul campioanei dezvăluie secretul reveniri destul repede pe gazon: „Cu ajutorul fizioterapetului Viorel Boncoi m-am recuperat într-un timp record. În mod normal, după o accidentare ca a mea jucătorii revin pe teren după cel puțin trei luni, iar eu am jucat după două luni și o săptămână. Am ales să mă recuperez prin exerciții în sala de forță, deoarece dacă m-aș fi operat timpul de videcare s-ar fi dublat”.