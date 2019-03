I-a devansat pe Lung și pe Lobonț

Ciprian Tătărușanu se poate considera un bărbat împlinit. După doi băieți, a venit și prima fată in familia portarului naționalei. Cu trei copii, ”Tătă” a devenit liderul portarilor-tătici din istoria recentă a primei reprezentative. Tătărușanu i-a devansat pe legendarul Silviu Lung, care are doi băieți, Tibi Lung și Silviu Lung jr., pe Bogdan Lobonț și pe Florin Niță, ambii părinți de băiat și fată. Lobonț are cei doi copii din căsnicii diferite. Andrei Cristian (15 ani) este din relația cu Loredana Constantin, iar fetița, Azaria-Letiţia (7 ani), cu actuala soție, Iulia.

L-a egalat pe Chipciu

Tătărușanu a devenit pentru prima dată tătic în martie 2014, pe când era la Steaua, iar iubita lui l-a născut pe Sebastian. Cel de-al doilea fiu, Matei, a venit pe lume în noiembrie 2015, la Firenze. Goalkeeperul a fost învoit ieri de Nantes de la meciul din Cupa Franței, cu Vitre.Tătărușanu l-a egalat pe colegul său de la națională Alexandru Chipciu, care are trei fete. Mijlocașul Spartei Praga se pregătește să devină însă pentru a patra oară tată. Andreea, soția lui Chipciu, va naște curând încă o fată. Îl lotul naționalei se află 11 tătici: Tătărușanu, Pantilimon, Niță, Săpunaru, Chiricheș, Benzar, Toșca, Chipciu, Dragoș Grigore, Moți și Keșeru.

Topul portarilor-tătici

Ciprian Tătărușanu (2009- prezent) – 3 copii (2 băieți și o fată)

Silviu Lung (1979-1992) – 2 copii (2 băieți)

Bogdan Lobonț (1998-2008) – 2 copii (băiat, fată)

Florin Niță (2017-prezent) – 2 copii (fată, băiat)

Rică Răducanu (1967–1978) – 1 copil (băiat)

Dumitru Moraru (1975-1988) – 1 copil (băiat)

Vasile Iordache (1976-1984) – 1 copil (băiat)

Costel Pantilimon (2008-prezent) – 1 copil (fată), 3 ani

Bogdan Stelea (1988-2005) – 1 copil (băiat)

Prunea are o fată înfiată

Florin Prunea, fostul portar al Generației de aur, a înfiat o fată, Andra Iulia Prunea, care are acum 21 de ani. ”Eu și soția mea am făcut tot ce a fost omenește posibil pentru a avea un copil. Până la urmă am luat decizia să înfiem. Am fost norocoși că am reușit s-o adoptam pe Andra Iulia la câteva luni”, a povestit Florin Prunea, 50 de ani. Legendarul Helmuth Duckadam, două selecții la națională, are trei copii. O fată, Brigitte, și un băiat Robert, din căsătoria cu Ildiko, prima lui soție, și o fată, Julianne (6 ani), din relația cu actuala căsnicie cu Alexandra.

