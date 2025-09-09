David Popovici a participat prima data la Sprint with the Stars în 2023

Sprint With The Stars, un eveniment care permite înotătorilor amatori să concureze alături de campioni mondiali, va fi găzduit de multiplul campion David Popovici.

David Popovici a participat pentru prima dată la un eveniment Sprint With The Stars în 2023, la Londra. Impresionat de impactul asupra tinerei generații de înotători, campionul olimpic a decis să aducă competiția în România.

Formatul competiției Sprint with the Stars

„Competiţia se bazează exclusiv pe probe de sprint – 50 m în toate stilurile – în care cei mai rapizi nouă din fiecare grupă de vârstă trec de la preliminarii la finalele respective ale stilului respectiv. Banda centrală din fiecare finală va fi ocupată de un star, care va urmări grupul după ce acesta va avea un avantaj iniţial în funcţie de vârstă”, se menționează pe portalul web al competiției de natație.

Sprint With The Stars a debutat cu un eveniment pilot în 2019. După o pauză cauzată de pandemia COVID-19, competiția a revenit în forță în 2022.

Ediția din 3 septembrie 2022, găzduită la Centrul Acvatic din Parcul Olimpic din Londra, a reunit vedete cu un palmares impresionant: 14 medalii olimpice, 44 de medalii la Campionatele Mondiale, 61 de medalii europene și 25 de medalii olimpice.

Așteptări pentru ediția Sprint with the Stars din România

Organizatorii promit un eveniment memorabil la Otopeni.

„Acesta este un eveniment unic în viaţă, atât pentru înotători, cât şi pentru spectatori. De asemenea, suntem încântaţi să colaborăm cu nişte sponsori şi parteneri incredibili pentru a face acest eveniment cu adevărat memorabil”, se menționează pe site-ul oficial al competiției.

„Premieră în România! Pe 17 ianuarie 2026, Otopeni devine scena unde viitorul înoată alături de campioni la Sprint With The Stars. Can’t wait!”, a scris David Popovici într-o postare pe pagina sa de Instagram.

Detalii suplimentare despre competiția de la Otopeni vor fi anunțate în perioada următoare. Evenimentul promite să fie o oportunitate unică pentru înotătorii amatori de a concura alături de campioni consacrați, într-un format dinamic și spectaculos.

