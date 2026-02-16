Un român a furat bani din casa de marcat a restaurantului în care lucra în Austria

Bărbatul în vârstă de 27 de ani s-ar fi angajat în restaurantul din Unken, Austria, în 2018. Acesta a fost casier și este suspectat că a furat zilnic bani din încasările restaurantului, relatează portalul de știri Heute.at. Românul ar fi sustras banii pe parcursul mai multor ani.

El a lucrat în localul din Unekn din 2018 și până în 2026. Acesta ar fi delapidat bani, luând sume considerabile din casa de marcat a restaurantului.

Românul de 27 de ani ar fi furat zilnic câte 1.000 de euro

Bărbatul este în prezent suspectat și cercetat de autoritățile din Austria. În iarna 2018-2019, acesta ar fi sustras zilnic 1.000 de euro din încasările restaurantului, după cum a recunoscut chiar el.

Românul în vârstă de 27 de ani a luat bani în mod repetat din casa de marcat. Pe parcursul anilor a reușit să strângă sume considerabile, până când cineva a observat, așa că a reclamat faptele.

Câți bani a reușit să fure românul din restaurantul în care lucra, până când a fost prins

În 2026, sumele deturnate ar fi ajuns deja la 38.000 de euro. În intervalul 2018-2026, bărbatul ar fi reușit să fure 200.000 de euro din încasările restaurantului în care lucra.

Motivul invocat de acesta a fost dependența de jocurile de noroc. Autoritățile au decis să îl cerceteze în stare de libertate, informează portalul de știri din Austria.

Recent, tot în Austria un român a fugit cu peste 200.000 de euro pe lângă agentul de pază, după ce a aruncat în aer ușa de 50 de kilograme a unui seif.

Ce pedepse riscă persoanele acuzate de furt în Austria

În Austria, furtul este o infracțiune prevăzută de Codul Penal și atrage sancțiuni care variază în funcție de gravitatea faptei. Noțiunea de furt include luarea de bunuri care aparțin altei persoane cu intenția de a le însuși fără acordul proprietarului.

Pedepsele sunt stabilite de legislația penală austriacă și pot merge de la amenzi până la închisoare. În forma sa cea mai simplă, furtul este pedepsit cu închisoare de până la 5 ani sau cu amendă. Aceasta se aplică atunci când nu există circumstanțe agravante, iar fapta este considerată simplă conform Secțiunii 242 din Codul Penal austriac.

Există situații în care sancțiunea poate fi mai severă. Dacă furtul este considerat un caz deosebit de grav — de exemplu, când bunurile provin din încălcări mai complexe sau când sunt implicate circumstanțe care agravează fapta — legea prevede pedepse cu închisoare între 3 luni și 10 ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE