Având în vedere precipitaţiile prognozate, hidrologii au instituit Codul galben de marţi, de la ora 16.00, până miercuri, la ora 14.00 în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Argeş, Constanţa şi Tulcea, unde se pot produce inundaţii locale şi pot fi înregistrate creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie.

„În acest context sunt vizate râuri din judeţele: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Argeş, Constanţa şi Tulcea, unde se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie”, au transmis reprezentanții INHGA, potrivit unui comunicat.

Populația este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub atenţionare, să nu traverseze zonele inundate şi să ia măsuri preventive pentru protejarea bunurilor.

De asemenea, este recomandată respectarea indicaţiilor autorităţilor locale şi ale structurilor pentru situaţii de urgenţă, în vederea limitării efectelor posibile ale fenomenelor hidrologice prognozate.