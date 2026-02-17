Robert Negoiță a prezentat rezultatul testului antidrog pe Facebook

Rezultatul acelui test a indicat, inițial, o posibilă prezență a cocainei, drept pentru care Robert Negoiță s-a deplasat în aceeași zi, pe 12 februarie, la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” (INML) pentru a se testa antidrog. Rezultatul oficial al analizelor de urină a fost negativ.

Robert Negoiță a precizat că a publicat rezultatul pe Facebook: „Ca să nu fie ceva neclar”.

Potrivit buletinului de analiză toxicologică, a rezultat că mostra de urină a fost negativă pentru „morfină, amfetamine, metamfetamine, MDMA, barbiturice, benzodiazepine, canabinoide, cocaină, metadonă, opiacee, fenciclidină, antidepresive triciclice”.

Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul rapid pentru cocaină

Pe 12 februarie, Marian Ceaușescu l-a provocat pe Robert Negoiță să facă un test rapid antidrog, iar acesta a indicat un rezultat „pozitiv” pentru cocaină. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare, devenind viral.

Testul rapid efectuat de Robert Negoiță în fața Tribunalului București a generat un val uriaș de reacții în spațiul public după ce a indicat prezența cocainei. Cu toate acestea, suspiciunile au fost ulterior infirmate de analizele oficiale. Edilul a susținut încă de la început că rezultatul preliminar a fost un „fals pozitiv” și s-a deplasat voluntar la Institutul Național de Medicină Legală pentru a clarifica situația.

Marian Ceaușescu are o problemă cu rezultatul INML

Activistul și protestatarul Marian Ceaușescu a spus marți, într-un clip video postat pe Facebook, că a fost sunat de către șoferul lui Robert Negoiță să vină la INML, unde i-a fost arătat rezultatul testului antidrog.

„Pe acest test scrie negativ, dar există o problemă. Când el a dat urina, eu nu am fost de față. Când am ajuns în acel cabinet (proba) era data. Dar medicina a dat că este negativ”, a precizat Marian Ceaușescu.

