Pare incredibil, dar aceste chirii nu au mai fost modificate din 2007. Practic, de aproape 20 de ani, statul subvenționează chirii la prețuri de acum două decenii. Iată câteva exemple care demonstrează nevoia urgentă de schimbare:

Acum, o chirie pentru un apartament cu o cameră costă 115 lei, pentru circa 35 mp. După actualizare va costa 980 de lei în zona A (zona centrală) și 560 de lei în zona C.

Pentru un apartament cu două camere chiria este 147 de lei, pentru 56 mp. După actualizare va costa 1.568 de lei în zona A (zona centrală) și 896 de lei în zona C.

Pentru o locuință cu trei camere chiria este 171 de lei, pentru 70 mp. După actualizare va fi de 1.960 de lei în zona A (zona centrală) și 1.120 de lei în zona C.

„Să fie mai clar despre ce vorbim… acum prețul mediu pentru o locuință convenabilă este de 85 de bani (0,85 lei) pe metrul pătrat. Nu știu cine ocupă aceste apartamente, nu știu cum au fost atribuite, aceste contracte sunt istorice, cele mai multe au fost atribuite în urma cu 20 – 30 de ani, dar mi se pare doar normal ca cel puțin chiriașii să plătească un preț corect pentru că aceste proprietăți aparțin tuturor bucureștenilor. Vorbim despre 4.050 de astfel de locuințe”, a precizat Ciprian Ciucu.

Potrivit edilului, anul trecut AFI/PMB a încasat din chirii aproximativ 50 de milioane de lei. „În urma acestor actualizări estimăm că AFI va încasa circa 500 milioane de lei. Nu este deloc puțin!”, spune Ciucu.

