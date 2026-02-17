„Vor fi de interes următoarele 24-48 de ore, având în vedere atât informarea meteorologică, cât și cele două atenționări meteorologice de la acest moment”, a spus șefa ANM.

Cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și strat de zăpadă

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți dimineață, mai multe avertizări de vreme severă.

Din această seară, în București și 12 județe intră în vigoare un cod portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă de până la 50 de centimetri, iar o informare de vreme rece, viscol și polei vizează majoritatea zonelor până joi dimineață.

Judeţele vizate de atenţionarea Cod portocaliu sunt: Vrancea, Galaţi, Brăila, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

Totodată, Administrația Națională de Meteorologie a emis și o informare generală de vreme severă, valabilă în toată țara până joi, 19 februarie, ora 10:00.

De asemenea, mai sunt în vigoare două avertizări Cod galben de ninsori, valabile în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

„Vorbim de un episod autentic de iarnă, cu răcirea valorilor de temperaturi, precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol”, a spus Elena Mateescu.

Temperaturile scad brusc, după ce vremea se mai încălzise

Precipitațiile vor fi abundente, cu cantități de 25-30 litri/mp, iar izolat pot depăși 40 litri/mp. Stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 cm sau chiar mai mult în unele zone.

Vântul va avea rafale de 50-70 km/h, determinând viscol și reducerea vizibilității. În zona montană, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va atinge viteze de 70-90 km/h, reducând vizibilitatea sub 100 metri.

Potrivit ANM, valorile termice vor scădea în aproape toată țara. Minimele vor fi cuprinse între 0 și -10 grade Celsius.

„Astăzi, temperaturile vor scădea în toată țara, cu maxime între -6 și 0 grade. Noaptea, în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, temperaturile pot ajunge la -9, -10 grade, marcând o noapte geroasă”, a precizat Elena Mateescu.

Ninsori și viscol, și în București

În București, meteorologii prognozează ninsori semnificative. Stratul de zăpadă ar putea depăși 20 cm.

„Ne așteptăm ca precipitațiile, predominant sub formă de zăpadă, să determine un strat de 10-20 cm, posibil peste 20 cm”, a estimat șefa ANM, Elena Mateescu.

Aceste condiții meteorologice vor persista în următoarele 24-48 de ore, iar populația este sfătuită să urmărească avertizările ANM pentru a fi pregătită.

Marți, meteorologii au emis și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 16 februarie – 15 martie 2026.

