Doina Teodoru a vorbit deschis despre viața ei sentimentală, la ceva timp după despărțirea de chef Cătălin Scărlătescu, relație care a durat aproximativ patru ani și a fost una dintre cele mai urmărite din showbizul românesc. Actrița a ales să fie sinceră și asumată, explicând că, în prezent, dragostea nu a fost o prioritate pentru ea.

După separare, Doina Teodoru s-a concentrat aproape exclusiv pe carieră. În timp ce juratul de la MasterChef trăiește o nouă poveste de iubire alături de o tânără de 27 de ani, Doina spune că programul ei profesional extrem de încărcat nu i-a lăsat prea mult loc pentru întâlniri sau noi începuturi.

„Sunt singură! Nu am timp, am fost foarte prinsă cu spectacolul și premiera filmului… Dacă o să apară cineva bine, dacă nu, la fel de bine. Mi-aș dori foarte mult un bărbat stabil emoțional și psihic, care are direcție în viață și știe ce vrea și pe care să îl admir!”, a mărturisit actrița, potrivit click.ro.

Doina Teodoru, succes pe plan profesional

Pe plan profesional, Doina Teodoru traversează una dintre cele mai bune etape ale carierei sale. Joacă în spectacolul „6 inimi, 3 greșeli”, unde interpretează un rol provocator, al unei femei care „distruge tot” în jurul ei – un personaj intens, plin de nuanțe, care i-a permis să exploreze zone noi din punct de vedere actoricesc. „Mergeți la spectacol și vedeți! Merită! Cred că toate femeile o să își dorească să fie în locul personajului pe care îl joc, măcar o dată-n viață!”, declară Doina Teodoru, cu zâmbetul pe buze.

În paralel, actrița poate fi văzută și pe marele ecran în comedia „Băieți de oraș: Golden Boyz”, lansată în cinematografe pe 6 februarie.

Chiar dacă viața sentimentală se află momentan pe plan secund, Doina nu își pierde optimismul.

