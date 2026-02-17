Alege lemnul potrivit

Dacă optezi pentru ustensile de bucătărie din lemn, alege întotdeauna un lemn rezistent, capabil să facă față utilizării frecvente. Cele mai bune ustensile sunt cele realizate din lemn de esență tare, precum fagul, arțarul și nucul. Acestea au o fibră densă, ceea ce înseamnă că umiditatea și murdăria pătrund mai greu, în timp ce suprafața lor rezistă mai bine la urmele adânci lăsate de cuțit. Lemnul de măslin este o altă alegere foarte bună, fiind apreciat pentru frumusețea sa și pentru conținutul de ulei, care îl face rezistent la pete, notează The Guardian. Cu toate acestea, este mai dur, ceea ce poate duce la tocirea mai rapidă a cuțitelor. În sfârșit, frasinul este rezistent și ușor, dar are o fibră mai deschisă, necesitând o ungere regulată pentru a preveni pătrunderea umezelii.

De ce să alegi ustensile din lemn

Poate te întrebi de ce merită să alegi ustensilele din lemn, în condițiile în care necesită puțin mai multă grijă decât cele din plastic, silicon sau inox. Răspunsul este simplu: beneficiile depășesc efortul. Există câteva lucruri esențiale pe care trebuie să le știi despre ustensilele din lemn.

În primul rând, lemnul este un material durabil, iar ustensilele realizate din acest material 100% natural sunt rezistente, nu crapă, nu se topesc, nu conduc temperatura precum metalul și nici nu se deformează când sunt expuse la căldură. Dacă sunt întreținute corespunzător, pot fi folosite ani buni fără să-ți faci griji că le vei deteriora și, în consecință, să necesite înlocuirea frecventă.

În al doilea rând, ustensilele din lemn sunt fabricate dintr-o singură bucată de lemn, fără adaosuri de substanțe chimice sau materiale toxice, fiind astfel sigure pentru gătit. Nu conțin compuși chimici precum BPA, ftalați și alte substanțe periculoase, potrivit Aarven.com. De asemenea, ustensilele din lemn sunt mai prietenoase cu mediul decât cele fabricate din alte materiale. Lemnul este o resursă regenerabilă, iar alegerea lui în locul plasticului sau a siliconului reduce cantitatea de deșeuri nereciclabile generate zilnic când gătești. În plus, atunci dacă sunt cumpărate de la producători responsabili, poți fii sigur că ustensilele tale din lemn provin din surse sustenabile și din lanțuri de producție etice.

Un alt motiv pentru care ustensilele de bucătărie din lemn sunt atât de populare îl reprezintă frumusețea lor naturală atemporală. Acestea vin în multe stiluri pentru a se potrivi gusturilor personale ale fiecăruia. De asemenea, fiecare piesă are un desen unic al fibrei lemnoase, iar aspectul lor cald și natural se potrivește atât într-o bucătărie rustică, cât și într-una modernă.

Avantaje ale ustensilelor din lemn

Lingurile și celelalte ustensile de lemn din bucătărie sunt preferate de multe gospodine și pentru că nu reacționează cu ingredientele acide, precum roșiile sau peștele, și nici nu zgârie suprafețele delicate ale vaselor de gătit, așa cum sunt cele din ceramică. În plus, reprezintă o alternativă excelentă la ustensilele din plastic negru, care este foarte periculos deoarece conține niveluri ridicate de substanțe nocive ce pot transforma fiecare masă într-un posibil risc pentru sănătate.

Ustensilele din lemn sunt și foarte versatile, putând fi folosite pentru o gamă variată de activități culinare, de la amestecare și omogenizare, până la sotare și servire. Datorită faptului că nu conduc temperatura, le poți utiliza și la preparate reci, precum salate sau înghețată, fără ca mânerul să preia căldura sau frigul. Totodată, curățarea ustensilelor din lemn este simplă, iar o spălare rapidă cu apă și cu detergent delicat este, de obicei, suficientă pentru a le menține curate. Deși nu trebuie lăsate la înmuiat și nici introduse în mașina de spălat vase, întreținerea lor este ușoară și nu necesită instrumente sau soluții speciale.

În același timp, lemnul absoarbe în mod natural cantități mici de umiditate și mirosuri, ceea ce poate contribui la prevenirea contaminării alimentelor cu arome reziduale, se precizează pe Carawayhome.com. Totuși, această caracteristică presupune uscarea completă a ustensilelor după spălare pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor sau a mucegaiului. Nu în ultimul rând, aceste ustensile nu conțin substanțe chimice nocive ca BPA sau ftalați.

De ce necesită o îngrijire specială

Trebuie să știi că, asemenea tocătoarelor din lemn, și ustensilele fabricate din acest material necesită o întreținere periodică. Orice lingură sau spatulă din lemn prezintă urme vizibile de îmbătrânire după multe întrebuințări, însă nu poți pur și simplu să le arunci în mașina de spălat vase așteptându-te să arate ca noi. Trebuie să știi că fără o îngrijire adecvată, aceste ustensile se vor usca excesiv, își pot schimba culoarea sau chiar pot crăpa. Din fericire, curățarea, întreținerea și recondiționarea lor sunt procese simple, iar dacă folosești materialele potrivite le poți prelungi durata de viață și le poți menține curate ani la rând.

Este important de reținut faptul că, spre deosebire de inox sau de plastic, lemnul este un material natural, cu fibre și pori microscopici. Aceste caracteristici îi oferă o textură plăcută și o rezistență bună la temperaturi ridicate, însă îl fac vulnerabil la absorbția în exces a apei și altor lichide, la apariția petelor, impregnarea mirosurilor (usturoi, ceapă, pește, etc.), la dezvoltarea microorganismelor dacă nu este uscat corespunzător, precum și la crăparea și deformarea în urma schimbărilor de temperatură. Specialiștii în siguranță alimentară de la United States Department of Agriculture (USDA) subliniază faptul că ustensilele din lemn sunt sigure pentru utilizarea lor în bucătărie, însă cu condiția să fie spălate și uscate în mod corespunzător după fiecare folosire.

Curățarea corectă a ustensilelor din lemn

Dacă ai investit într-un set de ustensile din lemn pentru bucătăria de acasă este bine să știi și cum trebuie îngrijite și curățate acestea pentru a le putea folosi o perioadă cât mai îndelungată. Procesul de curățare nu este deloc greu, ba dimpotrivă, însă pentru asta ai nevoie de câteva instrumente. Pentru a curăța corespunzător ustensilele din lemn vei avea nevoie de detergent de vase fără arome, un burete fin, un prosop de vase curat sau prosoape de hârtie, ulei alimentar și, opțional, ceară de albine alimentară. Este important să reții că lingurile și spatulele trebuie spălate imediat după utilizare, deoarece lemnul este poros și poate absorbi apă și mirosurile neplăcute. Freacă resturile de mâncare sub jet de apă caldă cu un burete rezistent, apoi șterge-le bine și lasă-le să se usuce complet la aer pentru câteva ore, preferabil peste noapte. Dacă le utilizezi zilnic, această operațiune este suficientă. Totuși, odată la câteva săptămâni, este recomandat să le hidratezi cu ulei mineral alimentar pentru a preveni uscarea, crăparea și putrezirea lor. În nici un caz nu le băga la mașina de spălat vase și nici nu le fierbe în mod repetat, deoarece căldura extremă și imersia prelungită în apă pot deforma lemnul, relatează publicația NY Times.

Cum dezinfectezi ustensilele din lemn

Lemnul este un material mult mai igienic decât plasticul sau alte materiale similare. Are proprietăți antibacteriene naturale, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru ustensilele de bucătărie. Lemnul de măslin, în special, are o reputație foarte bună, fiind mai dur și mai puțin poros decât alte tipuri de lemn, fiind foarte igienic.

Totuși, dacă ai impresia că ustensilele tale din lemn au nevoie de o curățare mai profundă, există câteva metode pe care le poți folosi. Spre exemplu, poți șterge ustensilele cu oțet, care distruge în mod natural bacteriile de la suprafață. Se recomandă să diluezi oțetul cu puțină apă călduță și să folosești o lavetă moale pentru a șterge ustensilele.

Deși, în mod obișnuit, nu este recomandată curățarea ustensilelor din lemn cu apă clocotită, pentru o sterilizare ocazională este acceptabilă. Le poți fierbe în apă timp de 2-5 minute, dar este important să le ștergi imediat și să le usuci foarte bine, iar apoi să aplici un strat de ulei alimentar pentru a rehidrata lemnul, se mai precizează pe site-ul Aarven.com.

O altă soluție de sterilizare a ustensilelor de bucătărie din lemn constă în introducerea lor în cuptor, la o temperatură scăzută, de aproximativ 160°C, timp de circa 20 de minute, pentru a elimina bacteriile. Asigură-te că le pui în cuptor când acesta este rece pentru a preveni apariția crăpăturilor. Și această metodă trebuie aplicată cu prudență.

Folosește ulei alimentar mineral

La final este indicat să aplici ulei alimentar mineral pentru protecție folosind un prosop curat. Se recomandă acest ulei, deoarece are gust neutru, este inodor, accesibil și ușor de aplicat. Întinde uniform uleiul și lasă-l să pătrundă, de preferat peste noapte. Lemnul va căpăta imediat o nuanță mai intensă și un aspect hidratat. După ce uleiul a fost absorbit, poți aplica un strat subțire de ceară de albine (dacă ai în casă) pentru a reține umiditatea și pentru a oferi protecție suplimentară. Un indiciu că lemnul a fost bine curățat este faptul că picăturile de apă rămân la suprafață fără să fie absorbite rapid. Dacă apa pătrunde imediat înseamnă că ustensila are nevoie de tratament suplimentar.

În cazul în care o ustensilă este crăpată sau prezintă așchii de lemn pronunțate este mai sigur să o înlocuiești pentru a evita acumularea bacteriilor. Însă, dacă le cureți și le îngrijești regulat, ustensilele tale vor rezista ani la rând, uneori chiar o viață întreagă.

Cum depozitezi ustensilele din lemn

Depozitarea ustensilelor de bucătărie din lemn este pe cât de simplă, pe atât de importantă, la fel de importantă ca procesul de întreținere și de curățare. Pentru a te bucura de ustensilele tale cât mai mult timp posibil se recomandă să le păstrezi într-un loc uscat, ferit de umiditate și de surse intense de căldură. De asemenea, le poți ține agățate pe perete, pe un suport special, însă la fel de bine le poți depozita într-un sertar sau într-un recipient pe blatul de bucătărie, asigurându-te că există o bună circulație a aerului.

Foto:Shutterstock.com

