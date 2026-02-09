Povestea iubirii dintre Zlatan Ibrahimović și Helen Seger

Helen Seger a atras la rândul ei atenția la evenimentul din Milano, impresionând prin apariția sa elegantă. La ceremonia din Milano, Zlatan a fost văzut interacționând cu personalități precum Donatella Versace și actorul Jeff Goldblum, marcând un moment special alături de partenera sa și reafirmându-și statutul de legendă sportivă.

„Ador această manifestare pentru că este nebunească”, a spus Ibrahimović despre eveniment. Fotbalistul suedez s-a aflat într-o mai lungă serie de foste vedete din fotbalul italian, legate de Milano și nu numai, ce au primit onoarea de a merge cu torța olimpică. Și românul Cristi Chivu, tehnicianul liderului din Serie A, a participat la purtarea flăcării în drumul spre San Siro.

Helen Seger, în vârstă de 55 de ani, este partenera lui Ibrahimović de peste două decenii. Cei doi s-au cunoscut acum 21 de ani, când Helen avea 32 de ani, iar Zlatan doar 21, conform Zena.blic.rs.

Helen este economistă de profesie și manager de marketing pentru companii precum „Swatch” și „FlyME”, Ea a declarat într-un interviu recent că tot ce a realizat în viață a fost obținut prin propriile forțe: „Tot ce am, am câștigat singură”.

Deși mulți s-au întrebat de ce relația lor nu a fost oficializată printr-un mariaj, adevărul este că Helen a refuzat o propunere de căsătorie acum câțiva ani, declarând că nu are nevoie de un „act” pentru a fi alături de Zlatan.

Ulterior, într-un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan, Zlatan Ibrahimović, a spus: „Helen nu va avea o a doua șansă pentru căsătorie după ce m-a refuzat prima dată”. Totuși, el a adăugat că o respectă enorm pentru forța și independența ei. Helen a explicat că pentru ea, mariajul ar însemna o pierdere a independenței.

Cei doi au împreună doi băieți

Cei doi au împreună doi fii, Maximilian și Vincent, care par să calce pe urmele tatălui lor în lumea fotbalului. Maximilian, în vârstă de 19 ani, joacă pe postul de extremă stângă și este împrumutat de AC Milan la Ajax. Cariera sa amintește de debutul tatălui său, care a semnat pentru Ajax acum 25 de ani.

Vincent, în vârstă de 17 ani, este mijlocaș la AC Milan și un jucător promițător al echipei naționale de juniori a Suediei. În decembrie 2025, el și-a semnat primul contract profesionist, fiind parte din proiectul „Milan Futuro” (Milan U23).

