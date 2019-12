De Ciprian Iana,

Cu toate că România ratase obiectivul, calificarea directă la Euro 2020, după înfrângerea de acasă cu Suedia, 0-2, pe 15 noiembrie, conducerea Federației Române de Fotbal a tratat cu Cosmin Contra rămânerea acestuia ca selecționer până după barajul din Liga Națiunilor.

”A fost o discuţie după meciul cu Suedia şi până în meciul cu Spania, o discuţie între Cosmin Contra, domnul preşedinte (n.r. – Răzvan Burleanu) şi domnul Stoichiţă, în care şi-au manifestat intenţia de a continua până după meciurile de baraj”, a dezvălui Adrian Mihalcea la Telekom Sport.

”Secundul” lui Contra de la echipa națională a adăugat: ”Aşteptam de la meciul cu Spania ceva, o reacţie din partea jucătorilor. Care nu s-a întâmplat. Şi atunci, Cosmin a considerat că e mult mai indicat ca noi să plecăm şi să vină un alt selecţioner”.

Despre noul selecționer, Mirel Rădoi, Adrian Mihalcea a spus: ”E nou, poate fi mai bun, mai puţin bun, nici nu mai contează. E nou, cu idei noi şi jucătorul poate reacţiona. Exact cum am venit şi noi. Am venit după ce calificarea era compromisă şi am avut două meciuri, până am terminat preliminariile trecute, foarte bune”.

România mai are o șansă de calificare la Euro 2020 prin Liga Națiunilor. Tricolorii vor disputa play-off-ul competiției pe 26 martie, la Rejkjavik, cu Islanda. Dacă va trece de Islanda, România trebuie să învingă, pe 31 martie, tot în deplasare, pe învingătoarea din partida Bulgaria – Ungaria, pentru a fi prezentă la turneul finala al Campionatului European de fotbal 2020.

Euro 2020 se dispută în 12 orașe de pe ”Bătrânul continent”, printre care și București. În capitala României vor avea loc patru partide: trei în grupe și o optime de finală.

Dacă se califică la Euro 2020, România va juca în grupă cu Ucraina, Olanda și Austria.

Primele două meciuri, cu Austria, pe 14 iunie, și cu Ucraina, pe 18 iunie, tricolorii ar urma să le dispute pe Arena Națională din București, în timp ce ultimul joc, cu Olanda, pe 22 iunie,ar trebui să aibă loc la Amsterdam.

