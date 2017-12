Cotele zilei și avancronici pentru Watford vs Tottenham și Stoke City vs Swansea. Pentru astăzi, vă oferim două ponturi din Premier League. Mai concret, am ales să analizăm meciurile Watford vs Tottenham și Stoke City vs Swansea, ambele cu startul la ora 17:00, ce contează pentru etapa cu numărul 15.

Watford vs Tottenham

Forma Watford (ultimele cinci partide) – I I V V I

Forma Tottenham (ultimele cinci partide) – V I V E I

Echipa probabilă Watford: Gomes – Manappa, Prodl, Kabasele – Femenia, Doucoure, Cleverley, Zeegelaar – Hughes, Richarlison, Deeney

Echipa probabilă Tottenham: Lloris – Dier, Sanchez, Vertonghen – Trippier, Winks, Dembele, Davies – Eriksen, Alli, Kane

Watford deține 21 de puncte adunate cu ajutorul a 6 victorii și 3 remize. În toate cele 14 etape de până acum, echipa a marcat 24 de goluri, însă a încasat un număr destul de mare, anume 25. În ultimele 6 meciuri oficiale, gazdele de azi au suferit nu mai puțin de 4 înfrângeri, forma de moment fiind una destul de slabă.

Dincolo, cei de la Tottenham fac un sezon sub așteptări, având doar 24 de puncte după 14 runde în care a adunat 7 victorii, 3 remize și 4 eșecuri. În ultimele 5 meciuri din campionat, SPURS a obținut o singură victorie, 1-0 cu Crystal Palace, suferind eșecuri în favoarea celor de la Man United, Arsenal și Leicester. Deși merge bine în Champions League, Tottenham se va prezenta în acest meci după o serie de 3 înfrângeri suferite în deplasare.

De-a lungul timpului, Watford nu a reușit niciodată să se imună în fața celor de la Tottenham. Totuși, vom ține cont de dinamica slabă în care oaspeții se află, de aceea am ales să mizăm azi pe o surpriză.

Astfel, dacă Watford nu va pierde azi, noi ne bucurăm de o cotă excelentă de 2.20!

Stoke City vs Swansea

Forma Stoke City (ultimele cinci partide) – V E E I I

Forma Swansea (ultimele cinci partide) – I I I E I

Echipa probabilă Stoke City: Grant – Zouma, Shawcross, Wimmer – Edwards, Allen, Fletcher, Martins-Indi – Shawiri, Crouch, Choupo-Moting

Echipa probabilă Swansea: Fabiansko – Naughton, van der Hoorn, Mawson, Olsson – Mesa – Fer, Dyer, Clucas – Abraham, Bony

Stoke City are doar 13 puncte în acest moment, după 14 runde în care a obținut doar 3 victorii și 4 remize. În toate meciurile de până acum, echipa a marcat 16 goluri și a primit 29, având una dintre cele mai slabe defensive din Premier League. În ultimele 7 etape, gazdele de azi au obținut o singură victorie, după un 0-1 în defavoarea celor de la Watford. Totuși, Stoke se descurcă bine pe teren propriu, acolo unde s-au împiedicat în actualul sezon echipe precum Manchester United, Arsenal sau Leicester.

De partea cealaltă, Swansea ocupă un loc retrogradabil, cu doar 9 puncte adunate cu ajutorul a 2 victorii și 3 rezultate de egalitate. Formația are cel mai slab atac din Anglia, cu doar 7 goluri, însă se bucură paradoxal de o apărare eficientă, cu doar 16 primite. Oaspeții vin după 7 runde fără victorie, ultima având loc în octombrie după un 2-0 cu Huddersfield. În deplasare, Swansea a obținut 5 puncte, statistică ce ne arată faptul că echipa joacă mai bine departe de casă.

La prima vedere, Stoke este favorită azi, însă vă recomandăm să vă feriți de pariurile de tip solist. Bazându-ne pe istoria duelurilor directe, credem că ne așteaptă un meci în care ambele echipe vor marca. Pronosticul are o cotă excelentă de 2.05!

