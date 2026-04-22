Como a condus cu 2-0

Deși Inter a pornit meciul în postura de favorită clară, oaspeții de la Como au fost cei care au deschis scorul în minutul 32. Van der Brempt a pătruns pe flancul stâng și a trimis o centrare precisă la firul ierbii, unde Baturina a șutat imparabil, mingea lovind bara înainte să intre în poartă. Inter a încercat să răspundă rapid, însă Marcus Thuram, în minutul 37, a fost blocat pe linia porții de Perrone. Prima repriză s-a încheiat cu avantajul oaspeților, 1-0.

La doar trei minute după pauză, Como a surprins din nou apărarea nesigură a gazdelor. Da Cunha a profitat de o breșă, a scăpat singur pe contraatac și l-a executat cu sânge rece pe Martinez pentru 2-0. Deși fără modificări în pauză, Inter a început să crească ritmul, iar la mijlocul reprizei a preluat complet controlul jocului.

Calhanoglu, dublă și assist decisiv

Minutul 69 a marcat începutul revenirii pentru Inter. Hakan Çalhanoğlu a redus din diferență cu un șut precis de la marginea careului, relansând speranțele fanilor.

Minutul 86 a adus egalarea, de la același Çalhanoğlu, după o centrare perfectă a lui Sucic, de această dată reluarea turcului venind cu capul. Peste alte 3 minute, în minutul 89, mijlocașul de 32 de ani ai lui Inter i-a întors favoarea lui Sucic și i-a dat o pasă în careu pe care croatul a transformat-o în golul decisiv, care o trimite pe Inter în finala Cupei Italiei.

Finala Cupei Italiei se va disputa pe 13 mai, iar Inter o așteaptă deja pe câștigătoarea dublei dintre Atalanta și Lazio (2-2 în meciul tur).