„Îi iert tot lui Novak Djoković”

„Biruința spiritului asupra cărnii și timpului. N-am avut așa ceva în fața ochilor în 60 de ani în tenis. Am sentimentul că n-am știut niciodată ce se poate face în sportul ăsta. Îi iert tot lui Novak Djoković. Cât sunt eu de realist-științific, am trăit să văd o asemenea biruință a spiritului asupra cărnii și timpului!”, a scris Cristian Tudor Popescu.

L-a detronat pe Jannik Sinner

Novak Djokovici a reușit să-l învingă vineri, 30 ianuarie, pe Jannik Sinner, după un meci în cinci seturi, care a durat peste patru ore, devenind cel mai în vârstă jucător care ajunge în finala Australian Open din era profesionistă.

Novak Djokovici a câştigat vineri încă un meci clasic de cinci seturi, detronându-l pe Jannik Sinner şi devenind cel mai în vârstă jucător ajuns în finala Australian Open în era profesionistă, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Cu patru luni înainte de a împlini 39 de ani, Djokovici a demonstrat că rămâne de neînvins în ziua lui, eliminându-l pe dublu campion en titre cu un scor de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Djokovici a întrerupt seria de cinci înfrângeri consecutive împotriva lui Jannik Sinner şi s-a apropiat la o victorie de al 25-lea titlu de Grand Slam, care ar fi un record, şi al 11-lea la Melbourne.

Duminică, în finală, Djokovici îl va întâlni pe rivalul său Carlos Alcaraz, care a trecut mai devreme de cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open, un maraton de cinci ore şi 27 de minute împotriva lui Alexander Zverev, pentru a ajunge la prima sa finală la Melbourne.

Djokovic nu a mai câştigat un turneu major de la US Open 2023. De atunci a fost o perioadă marcată de dominaţia lui Sinner şi Alcaraz, care au împărţit între ei ultimele opt turnee majore.

Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan despre șefii SRI și SIE. Serviciul Român de Informații nu are director de aproape 3 ani
Moartea a 535 de copii într-un orfelinat de stat, operat în timpul lui Nicolae Ceaușescu, investigată
Știri România 23:01
Moartea a 535 de copii într-un orfelinat de stat, operat în timpul lui Nicolae Ceaușescu, investigată
RO e-Factura pentru persoanele fizice devine obligatorie doar din 1 iunie 2026
Știri România 21:15
RO e-Factura pentru persoanele fizice devine obligatorie doar din 1 iunie 2026
Cuvintele pe care le-a rostit Jorge când a rămas singur și nu găsea ajutor: „Chiar am zis". Cum s-a vindecat artistul
Exclusiv
Stiri Mondene 17:58
Cuvintele pe care le-a rostit Jorge când a rămas singur și nu găsea ajutor: „Chiar am zis”. Cum s-a vindecat artistul
Imagini cu Adela Popescu în costum de baie, la început de an. Ce promisiune a făcut pentru noul sezon „Insula Iubirii". „N-am fost cea mai cuminte fată"
Stiri Mondene 17:44
Imagini cu Adela Popescu în costum de baie, la început de an. Ce promisiune a făcut pentru noul sezon „Insula Iubirii”. „N-am fost cea mai cuminte fată”
Curtea de Apel București a amânat iar decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, fix pentru ziua în care CCR dă verdictul la pensiile speciale
Politică 16:03
Curtea de Apel București a amânat iar decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, fix pentru ziua în care CCR dă verdictul la pensiile speciale
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan despre șefii SRI și SIE. Serviciul Român de Informații nu are director de aproape 3 ani
Politică 14:33
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan despre șefii SRI și SIE. Serviciul Român de Informații nu are director de aproape 3 ani
