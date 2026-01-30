Reacția lui Novak, după victoria în fața lui Jannik Sinner

Jucătorul de tenis sârb, care va împlini 39 de ani pe 22 mai 2026, a demonstrat încă o dată că este de neoprit atunci când miza este maximă. Djokovici l-a eliminat pe Sinner, adversarul său cu 14 ani mai tânăr, cu scorul de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, în 4 ore și 12 minute, punând capăt unei serii de cinci înfrângeri consecutive în fața italianului.

Prin acest succes, Djokovici s-a apropiat la o singură victorie de cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră, care ar fi un nou record, dar și de al 11-lea trofeu cucerit la Melbourne.

După meci, el a oferit un scurt interviu pe teren.

„Sincer, nu mai am cuvinte acum. Oh, Doamne… pare ireal, sincer! Am jucat 4 ore, e aproape 2 dimineața. Îmi amintesc de 2012 când am jucat împotriva lui Rafa în finală, care a durat aproape 6 ore. Dar nivelul de intensitate și calitate a tenisului a fost extrem de ridicat. Știam că aceasta era singura modalitate prin care aveam o șansă să câștig astăzi împotriva lui”, a declarat el.

El a făcut și o glumă, după această victorie extraordinară.

„A câștigat ultimele 5 meciuri împotriva mea. Avea numărul meu de telefon mobil, așa că a trebuit să-mi schimb numărul în seara asta. Dau glumele la o parte. I-am spus la fileu, mulțumesc că mi-a permis să joc cel puțin unul în ultimii doi ani. Am un respect imens pentru el. Un jucător incredibil, te împinge la limită, ceea ce a făcut și el în seara asta cu mine. Așa că merită o rundă de aplauze pentru performanța sa”, a mai spus Djokovic.

Djokovic se va duela cu liderul mondial Carlos Alcaraz în marea finală de la Australian Open

În finala de duminică, 1 februarie, Djokovic îl va înfrunta pe spaniolul Carlos Alcaraz, care a obținut calificarea după un adevărat maraton de cinci ore și 27 de minute împotriva germanului Alexander Zverev, în cea mai lungă semifinală din istoria turneului. Spaniolul a ajuns, astfel, pentru prima dată în ultimul act al Australian Open.

Sârbul a glumit, spre deliciul spectatorilor, și despre meciul cu Alcaraz.

„L-am văzut pe Carlos, după meciul său, și mi-a spus că își cere scuze că a întârziat startul meciului meu. I-am spus că sunt un om bătrân și că am nevoie să mă duc mai devreme la somn”, a mai spus el.



Djokovic nu a mai câștigat un turneu de Grand Slam din septembrie 2023, când s-a impus la US Open. Între timp, scena tenisului mondial a fost dominată de Sinner și Alcaraz, cei doi împărțindu-și ultimele opt titluri majore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Elle.ro
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
gsp
Întorsătură neașteptată! După ce a negat acuzațiile de infidelitate, fotomodelul a reapărut la meciul lui Zverev
GSP.RO
Întorsătură neașteptată! După ce a negat acuzațiile de infidelitate, fotomodelul a reapărut la meciul lui Zverev
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Parteneri
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
Libertateapentrufemei.ro
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
Imagini greu de privit de la accidentul în care a murit concurenta de la “Chefi la cuțite”! Fratele ei era la volan, iar tânăra nu a avut nicio șansă: “Am fost nevoiți să declarăm decesul la fața locului”
Avantaje.ro
Imagini greu de privit de la accidentul în care a murit concurenta de la “Chefi la cuțite”! Fratele ei era la volan, iar tânăra nu a avut nicio șansă: “Am fost nevoiți să declarăm decesul la fața locului”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Un bărbat care a mușcat trei polițiști de mâini și de picioare în apartamentul său din Bocșa, judecat pentru ultraj
Știri România 19:17
Un bărbat care a mușcat trei polițiști de mâini și de picioare în apartamentul său din Bocșa, judecat pentru ultraj
La 28 de ani, un român a făcut din alergare un fenomen european și o formă de terapie ironică pentru eșecurile amoroase: „Cred că lumea ar fi puțin mai bună dacă am avea decența să răspundem la mesaje”
Exclusiv
Știri România 19:00
La 28 de ani, un român a făcut din alergare un fenomen european și o formă de terapie ironică pentru eșecurile amoroase: „Cred că lumea ar fi puțin mai bună dacă am avea decența să răspundem la mesaje”
Parteneri
Lavrov acuză SUA că au finanțat o lovitură de stat în Ucraina și refuză un armistițiu: Kievul e „pionul” Occidentului
Adevarul.ro
Lavrov acuză SUA că au finanțat o lovitură de stat în Ucraina și refuză un armistițiu: Kievul e „pionul” Occidentului
Vremea extremă lovește iar România: mercurul din termometre coboară până la -20 de grade. Meteorolog: ”Inclusiv în Capitală așteptăm ger”
Fanatik.ro
Vremea extremă lovește iar România: mercurul din termometre coboară până la -20 de grade. Meteorolog: ”Inclusiv în Capitală așteptăm ger”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Parteneri
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Elle.ro
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Cuvintele pe care le-a rostit Jorge când a rămas singur și nu găsea ajutor: „Chiar am zis”. Cum s-a vindecat artistul
Exclusiv
Stiri Mondene 17:58
Cuvintele pe care le-a rostit Jorge când a rămas singur și nu găsea ajutor: „Chiar am zis”. Cum s-a vindecat artistul
Imagini cu Adela Popescu în costum de baie, la început de an. Ce promisiune a făcut pentru noul sezon „Insula Iubirii”. „N-am fost cea mai cuminte fată”
Stiri Mondene 17:44
Imagini cu Adela Popescu în costum de baie, la început de an. Ce promisiune a făcut pentru noul sezon „Insula Iubirii”. „N-am fost cea mai cuminte fată”
Parteneri
Diferența de vârstă e colosală! Cătălin Scărlătescu a publicat prima imagine cu noua iubită. Cine este Elena și cu ce se ocupă
TVMania.ro
Diferența de vârstă e colosală! Cătălin Scărlătescu a publicat prima imagine cu noua iubită. Cine este Elena și cu ce se ocupă
Care este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteo
ObservatorNews.ro
Care este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteo
Primele de la accidentul în care a murit Tal Berkovich, concurenta de la “Chefi la cuțite”, care este înmormântată chiar acum! Tânăra nu a avut nicio șansă. Mergea cu fratele la ziua mamei ei. E jale mare în familia din Israel
Libertateapentrufemei.ro
Primele de la accidentul în care a murit Tal Berkovich, concurenta de la “Chefi la cuțite”, care este înmormântată chiar acum! Tânăra nu a avut nicio șansă. Mergea cu fratele la ziua mamei ei. E jale mare în familia din Israel
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Traian Băsescu, după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu: „Americii nu i-au ajuns toate medaliile! E incorect”
GSP.ro
Traian Băsescu, după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu: „Americii nu i-au ajuns toate medaliile! E incorect”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Alertă sanitară în România! Un bărbat venit din Africa a fost confirmat cu virusul Chikungunya. Ce spun specialiștii despre acest virus
KanalD.ro
Alertă sanitară în România! Un bărbat venit din Africa a fost confirmat cu virusul Chikungunya. Ce spun specialiștii despre acest virus

Politic

Curtea de Apel București a amânat iar decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, fix pentru ziua în care CCR dă verdictul la pensiile speciale
Politică 16:03
Curtea de Apel București a amânat iar decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, fix pentru ziua în care CCR dă verdictul la pensiile speciale
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
Politică 11:26
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update exclusiv
Fanatik.ro
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update exclusiv
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool
Spotmedia.ro
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool