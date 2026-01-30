Reacția lui Novak, după victoria în fața lui Jannik Sinner

Jucătorul de tenis sârb, care va împlini 39 de ani pe 22 mai 2026, a demonstrat încă o dată că este de neoprit atunci când miza este maximă. Djokovici l-a eliminat pe Sinner, adversarul său cu 14 ani mai tânăr, cu scorul de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, în 4 ore și 12 minute, punând capăt unei serii de cinci înfrângeri consecutive în fața italianului.



Prin acest succes, Djokovici s-a apropiat la o singură victorie de cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră, care ar fi un nou record, dar și de al 11-lea trofeu cucerit la Melbourne.

După meci, el a oferit un scurt interviu pe teren.

„Sincer, nu mai am cuvinte acum. Oh, Doamne… pare ireal, sincer! Am jucat 4 ore, e aproape 2 dimineața. Îmi amintesc de 2012 când am jucat împotriva lui Rafa în finală, care a durat aproape 6 ore. Dar nivelul de intensitate și calitate a tenisului a fost extrem de ridicat. Știam că aceasta era singura modalitate prin care aveam o șansă să câștig astăzi împotriva lui”, a declarat el.

El a făcut și o glumă, după această victorie extraordinară.

„A câștigat ultimele 5 meciuri împotriva mea. Avea numărul meu de telefon mobil, așa că a trebuit să-mi schimb numărul în seara asta. Dau glumele la o parte. I-am spus la fileu, mulțumesc că mi-a permis să joc cel puțin unul în ultimii doi ani. Am un respect imens pentru el. Un jucător incredibil, te împinge la limită, ceea ce a făcut și el în seara asta cu mine. Așa că merită o rundă de aplauze pentru performanța sa”, a mai spus Djokovic.

Djokovic se va duela cu liderul mondial Carlos Alcaraz în marea finală de la Australian Open

În finala de duminică, 1 februarie, Djokovic îl va înfrunta pe spaniolul Carlos Alcaraz, care a obținut calificarea după un adevărat maraton de cinci ore și 27 de minute împotriva germanului Alexander Zverev, în cea mai lungă semifinală din istoria turneului. Spaniolul a ajuns, astfel, pentru prima dată în ultimul act al Australian Open.

Sârbul a glumit, spre deliciul spectatorilor, și despre meciul cu Alcaraz.

„L-am văzut pe Carlos, după meciul său, și mi-a spus că își cere scuze că a întârziat startul meciului meu. I-am spus că sunt un om bătrân și că am nevoie să mă duc mai devreme la somn”, a mai spus el.





Djokovic nu a mai câștigat un turneu de Grand Slam din septembrie 2023, când s-a impus la US Open. Între timp, scena tenisului mondial a fost dominată de Sinner și Alcaraz, cei doi împărțindu-și ultimele opt titluri majore.