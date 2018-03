Cristiano Ronaldo a fost dat în judecată: ”M-a bombardat cu mesaje agresive. M-a făcut o c…ă! M-a amenințat că mă distruge!”.

Cristiano Ronaldo are tot mai multe probleme cu justiția. Cele mai mari sunt cu fiscul spaniol, care-l acuză de diverse mașinațiuni, dar portughezul mai are un scandal pe cap.

El a fost chemat în instanță de Erika Canela, „Mis BumBum”, care s-a plâns celor de la „The Sun” că a fost „hărțuită prin intermediul telefonului”.

„M-a bombardat cu mesaje agresive şi m-a insultat când l-am refuzat. M-a numit o c…. şi mi-a spus că îmi distruge viaţa. Nu am mai putut mânca, nu am mai putut dormi şi nu mi-am mai dorit să îmi părăsesc apartamentul”, s-a văitat Erika Canela.

Cristiano Ronaldo a fost dat în judecată. Erika Canela: „Eu nu sunt de un sfert de oră!”

„A făcut rost de numărul meu şi mi-a scris pe WhatsApp. După ce am discutat mai mult, mi-a pus următoarea întrebare: “Vrei să vii pe la mine? Vreau să te văd. El a făcut toate aranjamentele şi a trimis o maşină să mă ia de la hotelul în care eram cazată, în Lisabona.

Totul părea să decurgă normal, dar am vorbit cu el din maşină. Mi-a spus că are la dispoziţie un sfert de oră. Eu nu sunt femeie de un sfert de oră, m-am simţit ca un obiect. I-am închis imediat, cine ştie ce s-ar fi întâmplat dacă mă duceam la el”, a spus Canela, cu un an în urmă, citată de The Sun.