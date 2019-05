Cristina Neagu și-a prelungit contractul cu CSM București. ”Am ales cu sufletul”

La rândul ei, Cristina, a transmis un mesaj tuturor iubitorilor handbalului din România.

„Vreau să vă anunț că astăzi am semnat prelungirea contractului cu CSM București pe încă un sezon. A fost o perioadă grea, în care am stat deoparte și m-a întristat să văd cum se tot discută doar despre salariul meu și mai puțin despre performanța unică pe care am reușit-o în handbalul mondial.

Oameni care și-au dat cu părerea despre ce și cât merit, neavând idee ce înseamnă sportul de performanță, câtă muncă și câte sacrificii trebuie să faci pentru a ajunge în vârf și mai ales pentru a te menține acolo.

Am decis să rămân pentru că iubesc să joc în țara în care m-am născut, în fața suporterilor români, și pentru că îmi doresc să îmi îndeplinesc visul, acela de a câstiga Liga Campionilor cu o echipă din România! A fost un sezon foarte greu, dar ne vom întoarce la anul și mai puternice”, a scris Cristina Neagu pe contul personal de Facebook.