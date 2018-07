„Au fost trei penalty-uri care nu s-au dat. Unul în minutul 9, unul în minutul 45 și unul în minutul 64, la Burlacu. Nu înțeleg cum un arbitru FIFA n-a văzut. Arbitrul a făcut o partidă foarte slabă. Au fost atâtea proteste și gesturi nesportive, care au rămas nesancționate".

Ion Crăciunescu, fost mare arbitru

„Păcat că n-am câștigat. Era un trofeu, era ceva extraordinar să începem cu o victorie. A fost penalty. Vine un campionat lung, sunt multe lucruri de pus la punct. Important e că au venit jucători, sunt convins că vor mai veni și alți jucători".

Florin Gardoș, CSU Craiova

CSU Craiova – CFR Cluj 0-1, în Supercupa României. Deac: „E bine și pentru Iordănescu că a început cu dreptul!"

„E foarte bine că am început cu dreptul, ținând cont că am venit direct din cantonament, era o stare de oboseală. E bine și pentru domnul Iordănescu că a început așa. Cei care au venit au venit prea târziu și sunt în urmă cu pregătirea. Dar sunt jucători de valoare. Arătăm destul de bine, echipa este formată. Suntem o echipă matură, care știm ce vrem".

Ciprian Deac, CFR Cluj

„Am avut oferte și pentru alți jucători. Alți trei, în afară de Omrani și Țucudean. Omrani nu mai pleacă, dacă n-a plecat pe trei milioane de euro. Ne bucurăm că au rămas toți"

Bogdan Mara, director sportiv CFR Cluj

„Pentru mine e important că echipa a jucat bine în prima repriză, așa și așa în a doua. E normal să nu facem două reprize la fel. CFR a avut mai multe zile de antrenament. Ei au jucători gata să joace oricând. Nu știu dacă vor veni jucători. Știm că trebuie să ne vină jucători. Craiova a avut cea mai bună ocazie de a marca. Fanii trebuie să înțeleagă că avem nevoie de ei alături de echipă. Avem nevoie jucători noi, avem posturi care nu sunt acoperite".

Devis Mangia, antrenor CSU Craiova

„Aveam nevoie de trofeu. Era important și pentru mine, și pentru club, care era obișnuit cu trofeele. Băieții au înțeles asta. Băieții au dovedit caracter și valoare. Am meritat trofeul. E bun, îl punem la vitrină, pentru că urmează o perioadă foarte grea.

Mă aștept ca echipele să-și caute ritmul. Am început foarte bine prima repriză, am creat ocazie. Am avut o perioadă în care am pierdut din inițiativă și asta m-a nemulțumit. La pauză am pus la punct unele lucruri și repriza a doua am controlat-o.

N-am introdus nici un nou venit, pentru că am căutat omogenitatea. Cei care au venit, au venit pe parcurs, nu sunt la nivel optim. Am încredere în tot grupul de jucători. Avem un grup valoros, mai e o poziție unde suntem puțini descoperiți. E nevoie să avem soluții, să nu fim descoperiți.

M-au surprins plăcut Omrani și Țucudean, care au avut de ales și puteau să plece, dar au vrut să rămână aici. Mă bucur că și conducerea a ales să-i țină, deși putea să câștige mulți bani. Vreau să transmit un mesaj și lui Dan Petrescu, pentru că e și meritul lui fiindcă suntem aici".

Edi Iordănescu, antrenor CFR Cluj

„Este o seară tristă pentru noi. Eu zic că am arătat bine în acest meci. Dacă dădeam acel gol, se schimba soarta meciului. Am făcut o greșeală, a fost acel penalty. Pierdem împreună, câștigăm împreună. Dezamăgirea e mare că n-am câștigat acest trofeu. Sper să facem un campionat foarte bun. Așteptăm transferuri, avem nevoie".

Alex Mitriță, CSU Craiova

