CTP, care se autointitulează „Grigore Ureche al Simonei Halep”, pentru că scrie despre ea din 2013, spune că românca a reușit să revină la jocul din 2018, când realiza un mare număr de lovituri direct câștigătoare, lucru care îi dă speranțe pentru un nou titlu de Grand Slam.

„Asta a făcut Mouratoglou. Schimbarea asta mentală. I-a spus: „Dă-ți voie!”. Pentru că ea putea. Eu am văzut-o atunci, în 2018, am văzut-o cu toții. Ea poate să facă lucrul ăsta, dar nu-și dădea voie. Este jocul pe care îl aștept de un an de zile. Adică lovește mai adânc și mai tare decât de obicei. Ea înainte nu-și dădea voie să lovească prea tare, din teama de a nu greși”, spune CTP.

Gazetarul consideră că la 30 de ani, cât are Simona acum, „e cam târziu să facă productiv” acest joc agresiv, dar reprezintă „schimbări absolut salutare”. „Schimbări care, după mine, îi dau șanse considerabile la US Open”.

Recomandări EXCLUSIV. Câți bani au luat Nicu Covaci și trupa Phoenix pentru concertul de la nunta lui George Simion: „Negru pe alb, scrie în contract”

CTP susține că în timpul colaborării cu Darren Cahill, Simona Halep alegea „pe mâna ei” cum să joace, în timp ce cu noul antrenor totul este mai strict: „Mouratoglou este foarte științific. Omul e aplicat matematic, are date despre toate jucătoarele din circuit, are arhive, știe care sunt caracteristicile, parametrii fiecăreia. Și atunci, el poate să îți pregătească un meci foarte bine”.

Interviul integral acordat de Cristian Tudor Popescu, pe GSP.

Fotografii: Hepta

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO VIDEO Imaginile au scandalizat US Open » Gesturi nefirești făcute de tatăl și antrenorul unei jucătoare de 16 ani!

Playtech.ro ȘOC! Ce tarif are Daniela Crudu pe OnlyFans! Prima imagine SEXY din dormitor e ULUITOARE

Observatornews.ro Imagini dramatice surprinse pe străzile din Clejani, de la bătaia cu bâte de sâmbătă dintre cele două clanuri. În zonă, este în continuare stare de alertă

HOROSCOP Horoscop 29 august 2022. Balanțele pot fi o sursă de inspirație pentru cei din jur sau una de stres, în funcție de starea lor

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă la centrala nucleară Zaporojie. Anunțul făcut de Ucraina

FANATIK.RO Tradiții și obiceiuri de Sfântul Alexandru. Cea mai importantă rugăciune pe care să o rostești azi

Orangesport.ro FOTO! Cine este bărbatul în tricou alb. A fost surprins într-un hotel din Arad şi a provocat un adevărat scandal