Ordinea în care cei opt înotători vor concura în ultimul act a fost stabilită în urma timpilor înregistrați în semifinale.

David Popovici a fost înregistrat cu al cincilea timp la general: 47.66. Cu timpi mai buni decât cel al înotătorului român s-au calificat Zhanle Pan (China – 47,21), Kyle Chalmers (Marea Britanie – 47,58), Nandor Nemeth (Ungaria – 47,61) și Maxime Grousset (Franța – 47,63).

Culoarele pe care vor concura cei 8 finaliști:

1. Guiliano Chris (SUA) – 47.72

2. Popovici David (România) – 47.66

3. Nemeth Nandor (Ungaria) – 47.61

4. Pan Zhanle (China) – 47.21

5. Chalmers Kyle (Australia) – 47.58

6. Grousset Maxime (Franța) – 47.63

7. Alexy Jack (SUA) – 47.68

8. Salchow Josha (Germania) – 47.94

Chiar dacă nu este un culoar al favoriților, David Popovici are avantajul că este un tip echilibrat, iar liniștea pe care o arată se poate traduce într-o medalie, susține Ionuț Popa, președintele de la CS Dinamo, club la care este legitimat înotătorul de 19 ani.

„Îl cunosc pe David și știu cât de bine se pregătește. Îl văd liniștit și, când e liniștit, înseamnă că are un as în mânecă. E foarte inteligent și e foarte serios. Are bun simț și modestie. Asta e cheia succesului. Talentați sunt mulți, dar pierd pe alte planuri. El e un tip echilibrat”, a declarat Ionuț Popa pentru Gazeta Sporturilor.

L’Equipe: Duel incert

Înaintea finalei, jurnaliștii L’Equipe au prefațat ultimul act al probei „regină” a natației, notând că într-un duel „incert”, în această seară, se vor înfrunta „un erou local, un campion olimpic și ultimii doi deținători ai recordului mondial”.

Jurnaliștii francezi au analizat parcursul lui David Popovici, amintind de modul în care românul s-a făcut remarcat la nivel mondial, încă de la vârsta de 17 ani.

„Problemele psihice pe care le-a avut Caeleb Dressel l-au determinat să părăsească brusc Campionatele Mondiale din 2022. În absența sa, au apărut două noi fețe. Primul a fost David Popovici. Campion mondial în 2022 la vârsta de 17 ani, românul a fost cel care a șters din cărți recordul mondial al brazilianului Cesar Cielo (46.86 secunde față de 46.91 secunde în 2009)”, au scris jurnaliștii L’Equipe.

„Adeptul stoicismului a avut câteva eșecuri de atunci, dar, și-a atins deja obiectivele la această Olimpiadă, după ce a câștigat aurul în proba de 200 m liber”, au adăugat jurnaliștii L’Equipe.

