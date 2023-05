Cum a arătat copilăria lui Toma Simionov, dublu campion olimpic al României: „Difuzor și televizor erau câte unul singur în sat, la căminul cultural”

Povestea lui Toma Simionov a început la Caraorman, în Delta Dunării: „Am fost trei frați. Eu cel mai mic și cel mai rău”.

Provenea dintr-o familie săracă, mai ales că „părinții au prins și foametea”, dar „satul era unul de oameni muncitori, care își făceau aprovizionarea în curte pentru iarnă”.

„Iarna era rău, pentru că totul era înghețat. Mergeam cu sania la tăiat de stuf, pe care-l foloseam la bucătăria din afara casei. Căldură în soba din locuință făceam cu lemne. Dar pentru bucătărie și plita din lut, unde se făceau pâinea și tot felul plăcinte dobrogene, foloseam stuf”, a spus Simionov la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„Patzaichin a fost cel mai mare dintre toți! Sportiv de geniu”

Problemele copilăriei era multe. „Nu am avut televizor! Noi curent aveam de la un motor diesel care era la uzina electrică din sat. Ne dădea drumul la el doar seara, când se întuneca, dimineața era oprit. Difuzor și televizor erau câte unul singur în sat, la căminul cultural… Acolo mergeam când mai voiam să vedem un film. Telefonul era tot unul singur, la poștă. Făcea legătura și așteptai”, recunoaște.

Dar chiar părinții își doreau să mizeze mai mult pe învățătură, Toma și-a dorit să urmeze drum fratelui său, Gheorghe. „În ’75 am început să merg bine, iar după nici un an jumate am ajuns în lotul mare, cu Patzaichin, Covaliov, Dâba”, povestește.

„În ’78 am luat trei medalii cu fratele meu la cinci sute, o mie și zece mii de metri, două de argint și una din bronz”, apoi antrenorii au decis să e momentul formării unui cuplu de aur: Toma Simionov – Ivan Patzaichin!

„A fost cel mai mare dintre toți! Sportiv de geniu. La 100 de ani se naște unul ca el. Nu mai vorbesc ca om. Eu stăteam cu el zece luni pe an în cantonament, în aceeași cameră, la aceeași masă. Mergeam în aceleași deplasări… Era ca un frate mai mare pentru mine”, a spus Simionov.

Ivan a murit la 71 de ani, în septembrie 2021

Alături de Ivan a scris istorie pentru sportul românesc! Dublu laureat cu aur la Jocurile Olimpice, Moscova 1980 și Los Angeles 1984. „Dacă se întâmplă ceva greșit pe cine cădea măgăreața? Aveam emoții mari cu el în barcă”, a mai spus Toma.

Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria României, a încetat din viață pe 5 septembrie 2021, la vârsta de 71 de ani. Fostul mare canoist era internat la Spitalul „Elias”, după ce, în februarie 2021, a fost diagnosticat cu o boală incurabilă.

Ivan Patzaichin

Ivan Patzaichin era cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară, unde a câștigat medalii la edițiile din 1968, 1972, 1980 și 1984.

