Sportiva de aur a României, multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, Sandra Izbașa este una dintre sportivele de performanță care în ciuda unei accidentări grave au găsit puterea să lupte și să urce din nou pe podium. A câștigat medalii, multe de aur, la Campionatele Europene, Mondiale și la Jocurile Olimpice.

„Trebuie să fii mercenar”

La vârsta de 24 de ani s-a retras din competiții și a devenit antrenor la CSA Steaua, fiind și cea mai tânără sportivă care a primit gradul de locotenent, în prezent având titulatura de căpitan. Femeia în vârstă de 31 de ani a explicat rețeta propriului succes în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

„Mi-am atins și depășit limitele. Au fost momente când mă dureau toate, am strâns din dinți, ca nimeni să nu știe ce e în sufletul meu, că voi trece de acest obstacol. Era dureros, dar când ești în elită, trebuie să fii mercenar! Te doare, faci! Pentru un moment mare nu poți să dai înapoi. Doar dacă, Doamne ferește!, ai fracturi. Eu sunt ambițioasă și în viața reală, fac până îmi iese. Învârt de cheiță până când iese”, a explicat bucureșteanca.

Care era calea de mijloc

Sandra a fost chestionată dacă a fost victima vreunui corecții fizice în gimnastică, din partea antrenorilor, așa cum s-au mai plâns foste sportive, printre care și fosta sa colegă Maria Olaru. „Fiecare sportiv are propriile povești. Există comunicare, nu trebuie să mă atingi în vreun fel. Nu! Nu am fost bătută. Am găsit soluția de mijloc. Preferam să fiu dată afară din sală pentru câteva ore sau să fiu trimisă să fac forță, decât să primesc o palmă. Antrenorii trebuie să fie stricți, să impună respect, trebuie să aibă grijă de mai multe gimnaste, nu doar de una singură. Cu bătaie nu se face… Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să nu se ajungă niciodată la asta. Eu am fost norocoasă, am avut și vorbele la mine, am ajuns la un compromis cu antrenorii”, a dezvăluit fosta campioană.

„Nu sunt încrezută”

Sandra Izbașa a explicat că o expresie folosită când era pe culmile gloriei, „am fost și rămân propriul meu idol”, nu trebuie interpretată ca act al superiorității. „Nu sunt încrezută. Se poate confunda lucrul ăsta. Nu are nicio treabă, deloc. Când intri în arenă și vezi atâta lume, nu poți fi prietenoasă, nu poți comunica, nu ai cum. Nu e mască, dar e protecția mea. Intram ca într-un film. Nu am nicio frică! Frica ne omoară. Am avut frici, dar le-am depășit”, a precizat Sandra.

foto: Hepta

