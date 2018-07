La evenimentul organizat de FC Dinamo și Asociația 'Peluza Cătălin Hâldan – Dinamo' au fost prezenți președinte DDB, Cristi Hîldan, directorul general Ionel Dănciulescu și antrenorul principal Florin Bratu.

Mai jos, declarațiile dinamoviștilor la lansarea echipamentului pentru noul sezon, potrivit site-ului fcdinamo.ro:

CRISTI HÎLDAN (Președinte DDB): „Vă mulțumim pentru susținere și pentru prezența dumneavoastră aici, la sediul Asociației noastre. Este o premieră în România, un eveniment organizat pentru suporteri de clubul Dinamo și Asociația Peluza Cătălin Hîldan – Dinamo. O validare, dacă acceptați, a proiectului nostru, Program DDB, cunoscut în țară și în străinătate. Mă bucur când văd aici dinamoviști atașați de culorile clubului pentru că doar împreună pentru Dinamo putem să reușim, putem să retrăim momentele de glorie cu care am crescut fiecare dintre noi”.

IONEL DĂNCIULESCU (director general Dinamo): „În crearea acestor tricouri ne-a interesat în primul rând părerea fanilor. Ne-am dorit ca acest tricou să ne aducă aminte de anii ’80, plini de glorie pentru clubul nostru. Parteneriatul cu DDB este unul solid. DDB se regăsește, din acest sezon, şi pe tricoul de joc. Cel mai important este că aceste echipamente au fost făcute de la zero de către mine şi echipa de la marketing şi am putut să integrăm foarte multe elemente din istoria clubului, anul înfiinţării, chipul Unicului Căpitan, celebrul slogan al lui Cătălin Hîldan «Hai să le arătăm ăstora ce înseamnă Dinamo», iar pe tricoul de rezervă putem să regăsim logo-ul de pe stema oficială, cei doi câini. Tricourile albe şi roşii sunt disponibile începând de astăzi, la magazinul oficial sau online, pe shop.fcdinamo.ro. Preţul este de 230 de lei”.



FLORIN BRATU (antrenor principal Dinamo): „Este un tricou aniversar, ne place mult, atât mie, cât şi echipei. Mi-aş dori ca aceste tricouri să le vedem foarte multe şi în tribune, ar fi extraordinar. Avem nevoie de suporteri în număr cât mai mare la stadion. Au demonstrat că sunt o stare de spirit, deşi este normal să mai existe şi supărare.

Acum o luăm de la zero, ne dorim ca la acest început de drum, cu această echipă tânără, să putem avea rezultate bune şi performanţă. Am aniversat 70 de ani de la înfiinţarea clubului şi sperăm să purtăm echipa spre o bucurie imensă. Este tot ceea ce îmi doresc. Toţi avem nevoie de inspiraţie. Nu mă gândesc acum la titlu, sunt foarte sincer, ne aşteaptă un start de campionat foarte dificil, dar am încredere că jucătorii vor pune în practică ceea ce am antrenat.

Eu zic că sunt sută la sută pregătiţi pentru un început de campionat dificil şi provocator. Nu mă interesează etapa a doua, mă gândesc doar la Voluntari, pentru că este o echipă nouă, cu foarte mulţi jucători pe care nu îi cunoaştem şi de aceea preocuparea mea este acest prim meci de duminică. Pot apărea şi noutăţi în săptămânile următoare. Am fost adus aici să întineresc echipa, acum avem 10 jucători sub 21 de ani, asta spune mult, şi avem şi jucători cu experienţă. Vreau să fac această îmbinare încat să avem un echilibru foarte bun la echipă”.

DAN NISTOR, mijlocaș: „Este un echipament foarte frumos, sperăm să ne ridicăm la nivelul acestuia. Sper ca şi duminică să vină spuorteri în număr mare şi să ne încurajeze. Avem primul cu Voluntari, apoi ne gândim la cel de-al doilea. Important este să câştigăm primul meci şi apoi vom vedea ce se întâmplă. În noul sezon vreau să fiu sănătos, cred că valoarea echipei o vom vedea după a 8-a sau a 9-a etapă. Este prea devreme să vorbim despre play-off sau campionat, important este să începem bine”.

ROBERT MOLDOVEANU, atacant: „Un echipament foarte frumos, printre cele mai frumoase din Liga 1. Sperăm să facem o figură frumoasă cu ele! Nu vreau să vorbesc acum despre play-off, dar cred că poate fi un echipament bun pentru acest obiectiv”.

GIORGOS KATSIKAS, fundaș: „Avem jucători tineri şi unii cu experienţă în echipă şi cred că această combinaţie va fi destul de bună pentru a ajunge în play-off. Avem un start de sezon greu, jucăm cu 5-6 echipe bune, dar vrem să le luăm pe rând. Îmi place Dinamo, îmi place atmosfera şi asta m-a determinat să rămân în continuare aici”.

PENEDO CANO, portar: „A fost o mare experienţă pentru noi, ne-am bucurat mult de acest Mondial. Ne-a ajutat să creştem şi să ne maturizăm. Am jucat cu echipe de un mare nivel şi mi-a plăcut acest lucru. A fost un turneu frumos, mi-ar fi plăcut să fac mai mult. Ştiam că vom avea meciuri grele. Nu mi-aş reproşa multe, tot ce s-a întâmplat mă face să continui mai mult şi mai bine. Am primit multe goluri, dar a fost un turneu bun”.

Fanii dinamoviști în pot procura online noile tricouri de joc ale favoriților, la prețul de 230 de lei.

Cât costă biletele la derby-ul FCSB – Dinamo, din etapa a 2-a a Ligii 1.