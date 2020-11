Campioana de la Wimbledon a postat o fotografie, în care afișează un zâmbet optimist. Imaginea este însoțită de mesajul ”Thanks for all your messages. Im feeling great”. (Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre! Mă simt foarte bine).

”Bună tuturor, vreau să știți că am fost testată pozitiv pentru COVID-19. Sunt autoizolată acasă și mă recuperez bine după simptome moderate. Mă simt bine, vom trece peste asta împreună”, a anunțat Simona Halep, sâmbăta trecută, pe twitter.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good… we will get through this together ??