Cum văd dinamoviștii echipele din play-off. Primele două clasate, FCSB și CFR Cluj, nu l-au impresionat pe fotbalistul croat al echipei Dinamo, Ivan Pesic. Acesta a menţionat că CS Universitatea Craiova este din punctul său de vedere cea mai puternică echipă din România şi cea care practică cel mai spectaculos fotbal.

“De când am venit aici, de trei luni, nu am jucat împotriva tuturor echipelor, însă cea mai puternică din România mi s-a părut Universitatea Craiova. Am avut meci greu şi în derby, cu FCSB, dar din ce am văzut eu cred că Universitatea Craiova joacă cel mai frumos fotbal din România”, a adăugat mijlocașul, citat de Agerpres.

Dinamo a ratat prezența în play-off, iar acum se consolează cu statutul de lider în play-out. Pesic consideră că e important ca Dinamo să menţină seria victoriilor şi să încerce să câştige cât mai multe partide până la sfârşitul play-out-ului Ligii I.

“Câteodată joc în primul 11, altădată intru pe parcurs, nu e important însă. Aşa e fotbalul, decizia aparţine întotdeauna antrenoruluil. Important e să menţinem însă această serie a victoriilor şi să câştigăm cât mai multe meciuri până la finalul sezonului. Sepsi OSK se luptă pentru salvarea de la retrogradare şi cred că o fac bine. Nu au pierdut în ultimele două luni, cred că ultima înfrângere a fost cu FCSB. Au avut de atunci 6 rezultate pozitive, aşa că va fi un meci dificil. Însă consider că Dinamo este cea mai puternică echipă din play-out”, a spus el.

Transferat în pauza competiţională din iarnă, Ivan Pesic nu se gândeşte la plecarea de la Dinamo. “Eu mai am doi ani de contract cu Dinamo, aşa că voi continua aici. Ştiu că toţi jucătorii vor mereu la mai bine, însă eu sunt mulţumit. Dacă se va întâmpla ceva, se va întâmpla. Nu e bine să îţi faci planuri şi atunci când ele nu ies aşa cum vrei tu să înnebuneşti. Eu acum sunt cu mintea numai la Dinamo, pentru că am încă doi ani de contract”, a precizat Pesic.

Situația este incertă la Dinamo, după ce Ionuț Negoiță a fost executat silit.