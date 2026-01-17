Al Attiyah, care s-a impus pentru a șasea oară, după edițiile din 2011, 2015, 2019, 2022 și 2023, oferă acum constructorului Dacia primul său triumf în cursă, la doar a doua participare, potrivit AFP.

De asemenea, copilotul său, belgianul Fabian Lurquin, care a concurat anterior alături de francezul Sébastien Loeb, obţine prima sa victorie la Dakar.

Nasser Al-Attiyah are 50 de victorii de etapă în această competiție, egalându-i pe Ari Vatanen și Stephane Peterhansel.

În clasamentul general final, Nasser Al-Attiyah a acumulat timpul total de 48 ore, 56 min. și 53 sec.

Talent. Experience. Perseverance. A SIXTH Dakar win for Nasser Al Attiyah 🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Huge congratulations also to Fabian Lurquin on becoming a Dakar winner! 🔥#DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/BMdRjEHKGF — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2026

Locul doi a fost ocupat de spaniolul Nani Roma (Ford – 49 h 06 min 35 sec), iar pe locul trei s-a clasat suedezul Mattias Ekström (Ford – 49 h 11 min 26 sec). Francezul Sébastien Loeb (Dacia Sandriders) a încheiat pe locul 4.

