Dana Sofronie, fostă campioană olimpică la gimnastică, internată la sanatoriul de la Predeal: „Sufăr de ani buni de depresie”

„Da, sufăr de depresie de ani buni. Este o boală greu de suportat dacă nu este tratată. La vârsta de 8 ani au început insomniile, care au continuat până în ziua de astăzi. Până acum câțiva ani am reușit să țin insomniile sub control, dar, în timp, devenind foarte agresive, a trebuit să apelez la ajutorul specialiștilor”, a scris fosta gimnastă, într-o postare pe contul personal de Facebook.

„Acum doi ani am ajuns la spital aproape de comă”

„Simptome? Anxietate, dureri de picioare, izolare, nedorința de socializare, aproape o neputință de a merge, de a face pași etc. Acum doi ani am ajuns aproape în comă la spital și am reușit să îmi revin numai datorită ajutorului celor din jur, doamnei dr. Cotan Raluca și specialiștilor Centrului de Nevroze Predeal”, a povestit ea.

Mi-am luat inima în dinți și mi-am făcut curaj abia acum să scriu despre toate aceste lucruri în speranța că ajută pe cineva care simte la fel și care nu are curajul să ceară ajutor. Fie din teama de a nu fi judecat, fie din alte motive. Dana Sofronie:

La Jocurile Olimpice din 2004, Dana Sofronie a cucerit aurul la echipe şi a devenit vicecampioană la sol. Totodată, în Grecia, s-a clasat pe locul cinci la individual compus şi pe poziţia a şasea la paralele.

Dana Sofronie, pe „puntea suspinelor”, la JO 2004. Foto: EPA

Anul 2004 a fost unul deosebit pentru sportiva din Constanţa, care a mai obţinut două medalii la Campionatul European de la Amsterdam, unde a luat aurul la echipe şi argintul la individual compus.

În 2019, fosta gimnastă a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Constanţa.

Dana Sofronie a rămas în fenomenul sportiv şi după ce a pus capăt activităţii competiţionale și se dedica muncii cu tinerele gimnaste.

Foto: Facebook Dana Sofronie

