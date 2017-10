Daniel Oprița este noul antrenor al echipei din Liga a III-a, CSM Școlar Reșița, după ce a fost demis cu scandal de la Juventus București, lanterna Ligii 1.

Fostul atacant stelist are ca obiectiv promovarea echipei în eșalonul secund. Din staff-ul tehnic al lui Oprița vor face parte fostul său coleg de la Steaua, Martin Tudor, care va ocupa funcția de antrenor cu portarii și Ștefan Nofitovici, care va fi antrenorul secund al echipei.

Oprița a declarat la prezentarea oficială: ”Am ales Reșița chiar dacă joacă în Liga a III-a. Când am renunțat la Juventus București, am declarat că nu mi-e rușine să antrenez chiar și în Liga a III-a, dar doar acolo unde se vrea performanță.

Nu vreau să mă laud, dar am mai avut oferte și de la echipe din Liga a II-a. Eu am discutat toate ofertele pe care le-am primit, dar de la unele echipe am simțit că nu mă vor lăsa să-mi fac treaba așa cum aș vrea eu.

Cam în acest mod se întâmplă peste tot în țară. Greu se mai găsesc echipe care să-i dea credit antrenorului. Am ales cu inima CSM Școlar și am încredere în proiectul de aici. Nu va fi ușor la Reșița, pentru că are un deficit de opt puncte în clasament, dar am încredere în băieți.

Nu vin să fac minuni, vom încerca să vedem câte puncte vom obține până în iarnă. Nu am venit să dau afară niciun jucător. Fiecare fotbalist va avea șansa să-și câștige locul de titular. Am venit cu un singur gând și anume, să promovăm în Liga a II-a.

Dacă în Liga a II-a nu se va putea ataca promovarea în prima divizie și ne vom bate la mijlocul clasamentului, eu o sa fiu primul care va ridica mâna și va pleca. Eu vreau maxim de fiecare dată. De aceea n-am ales o echipă de Liga a II-a să mă bat pentru locul cinci.

Mai bine să aleg o formație din Liga a III-a care vrea promovarea. Nu ne va fi deloc ușor, dar trebuie să câștigăm toate meciurile. Trebuie să avem atitudine și să muncim foarte mult, pentru că, altfel nu se pot câștiga meciurile din Liga a III-a. Am realizat deja primul antrenament cu echipa, iar din punct de vedere fizic, băieții sunt în regulă”.

În Cupa României, CSM Școlar Reșița va înfrunta pe teren propriu, la sfârșitul lunii octombrie, echipa lui Gheorghe Hagi, Viitorul Constanța.

”Cu siguranță că va fi un meci frumos și sper ca lumea să vină la stadion în număr cât mai mare. Noi vom face tot ceea ce depinde de noi să ne calificăm. Dacă nu va fi așa, vom încerca să le ținem piept și să facem un joc spectaculos”, a mai declarat Daniel Oprița, noul antrenor al echipei CSM Reșița.

Președintele clubului reșițean, Viorel Lolea, a spus: „Am plăcerea și onoarea să-l prezint pe Daniel Oprița, noul antrenor al echipei. Practic, pentru Oprița, este o revenire acasă, pe care-l considerăm un reșițean de-al nostru. Noi cei din conducere ne-am hotărât să aducem un antrenor cu experiență și în același timp un antrenor care cunoaște fotbalul reșițean. Cred că este cea mai bună alegere pentru Reșița, îi doresc multă baftă și să sper să ne îndeplinim obiectivul”.