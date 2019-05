Deși nu mai lucrează împreună, Darren Cahill și Simona Halep au în continuare o relație apropiate. Antrenorul australian nu ezită să o felicite public pe româncă pentru performanțele sale sportive. Acest lucru s-a întâmplat și recent la Fed Cup, dar și ieri, după ce Halep s-a calificat în finala de la Madrid.

„Minunata Simo…o nouă finală la Madrid. Ceva din acel oraş spaniol scoate ce e mai bun din tine! Bravo şi mult succes mâine”, a scris Cahill pe Twitter.

Beauty Simo.. another final in Madrid. Something about that Spanish city that brings out the best in you! Well done and good luck tomorrow @Simona_Halep ?? #haisimo

— Darren Cahill (@darren_cahill) May 10, 2019