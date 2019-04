Mesajul lui Darren Cahill pentru Simona Halep, după victoria din Fed Cup

„Unul dintre cele mai bune meciuri ale anului, acesta dintre Simona și Caroline. Un nivel incredibil de ridicat de la început până la sfârșit. Ambele jucătoare au dat totul pentru țara lor. O performanță fantastică pentru Simona. Bine jucat”, a scris Darren Cahill pe Twitter.

One of the best matches of the year from Simona & Caroline. Incredible high level from start to finish. A credit to both ladies leaving it all out there for their countries.

— Darren Cahill (@darren_cahill) 21 aprilie 2019