Surprins de jurnaliști la terenul din baza sportivă BNR împreună cu Simona Halep, Darren Cahill s-a declarat impresionat de patriotismul sportivei din Constanța.

Întrebat dacă ar putea trăi un an doar în România, iar Simona un an în Australia, Cahill a zâmbit, afirmând că Halep n-ar rezista mai mult de câteva săptămâni departe de țara noastră.

„Regina Zgurii” nu va fi prezentă în Fed Cup, contra Italiei, dar va participa la patru turnee pe suprafața zgură: Stuttgart (19-25 aprilie), Madrid (29 aprilie-8 mai), Roma (10-16 mai), Roland Garros (30 mai-13 iunie).

În următoarele zile, Darren Cahill va superviza din România antrenamentele Simonei Halep, care se pregătește să înceapă segmentul preferat din calendar:

”Întotdeauna avem aşteptări mari, pentru că este suprafaţa ei cea mai bună, este suprafaţa pe care se simte cel mai confortabil. Este campioană la French Open şi aceasta este suprafaţa pe care străluceşte şi joacă cel mai bun tenis al ei”, a declarat Cahill, potrivit Prosport.

Welcome back to the best country in the world, @darren_cahill 😬😁



First day back after 2 weeks of rehab and back on the clay. Today was a good day 😍 pic.twitter.com/sCfJ896g7G