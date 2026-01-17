David Popovici a concurat alături de alte șapte nume mari ale înotului mondial la „Sprint with the Stars” din România

Sursa video: TVR Sport

Aproape 1.300 de participanți s-au înscris la eveniment, printre care și 344 de concurenți dintre care unii au avut șansa de a înota într-o finală alături de David Popovici.

În finala de 50 de metri, David Popovici s-a impus în apluzele asistenței.

„Știm cu toții că nu se compară condițiile de aici cu cele ale Germaniei sau Marii Britanii. Nu se compară, clar. Am speranțe, uite, bazinul de la Lia Manoliu o să intre, teoretic, în renovare. Astăzi suntem într-un bazin, cel mai frumos și complet din România. Au mai fost aici (n.r. – ceilalți sportivi prezenți la eveniment), la diferite concursuri. Au fost impresionați de organizare și de acest complex” a declarat David Popovici înainte de eveniment.

Competiția se desfășurat doar în curse scurte, de 50 de metri, la toate procedeele. Cei mai rapizi 9 concurenți din fiecare grupă de vârstă au trecut mai departe din serii spre finale.

„E destul de dificil să îi aduni la un loc din perspectiva programului pentru că suntem de cele mai multe ori amestecați, însă cât de greu a fost să îi conving să spună da? A fost foarte ușor. Odată ce a a ajuns mesajul de aici și au înțeles despre ce e vorba, au văzut imagini și au văzut că e cu și despre copii și au spus imediat”, a precizat David Popovici despre ceilalți sportivi de top prezenți la eveniment.

David Popovici a participat la competițiile din Londra în 2023 și 2025. „David a participat pentru prima oară la Sprint with the Stars Londra, în 2023, iar atunci când i s-a propus un bonus de participare, el a insistat să ia parte fără niciun onorariu, pentru a contribui la experiența participanților”, a declarat Ed Baxter, citat de GSP.

Starurile care au înotat la Otopeni

MASCULIN

David Popovici (România) – campion olimpic, cvadruplu campion mondial, cvadruplu campion european

Adam Peaty (Marea Britanie) – triplu campion olimpic, octuplu campion mondial, 16 medalii de aur europene

Diogo Ribeiro (Portugalia) – dublu campion mondial

Apostolos Christou (Grecia) – vicecampion olimpic, medaliat mondial, triplu campion european

FEMININ

Angelina Köhler (Germania) – campioană mondială

Roos Vanotterdijk (Belgia) – dublă medaliată mondială, campioană europeană

Lauren Cox (Marea Britanie) – medaliată mondială și europeană

Veera Kivirinta (Finlanda) – vicecampioană europeană

