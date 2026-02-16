David Popovici, desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025 în Balcani

David Popovici a fost desemnat „Sportivul anului 2025 în Balcani” în urma sondajului realizat de agenția de presă bulgară BTA, anunță News.ro. Este pentru a doua oară când Popovici câștigă acest prestigios premiu, după ce în 2022 a obținut același titlu.

Popovici a impresionat în 2025, devenind campion mondial la 100 m și 200 m stil liber, acumulând un total de 70 de puncte, care i-au asigurat primul loc în clasament.

Baschetbalistul sârb Nikola Jokic s-a clasat pe locul al doilea

În cadrul competiției, baschetbalistul sârb Nikola Jokic a ocupat locul al doilea, cu 46 de puncte, după un sezon remarcabil în NBA, unde a stabilit noi recorduri pentru Denver Nuggets. Halterofilul bulgar Karlos Nasar a încheiat pe locul al treilea, acumulând 41 de puncte.

Performanțele sale includ câștigarea titlului mondial la categoria 94 kg cu un record mondial la aruncare și titlul european la 96 kg, stabilind alte recorduri mondiale. Nasar a primit și premiul special al BTA pentru cel mai bun sportiv bulgar din Balcani.

Ce alți sportivi se mai regăsesc în clasamentul agenției bulgare BTA

Pe locul patru s-a clasat baschetbalistul grec Giannis Antetokounmpo, cu 39 de puncte, iar pe locul cinci schioarea alpină croată Zrinka Ljutic, cu 35 de puncte, care a obținut trei victorii în Cupa Mondială și Micul Glob de Cristal la slalom.

Atletul grec Emmanouil Karalis a terminat pe locul șase, cu 33 de puncte, după ce a devenit campion european la săritura cu prăjina în sală și a câștigat medalii de argint la Campionatele Mondiale. Baschetbalistul turc Alperen Sengun s-a clasat pe locul șapte, acumulând 30 de puncte, grație performanțelor sale la EuroBasket 2025 și în NBA All-Star Game.

Judoka kosovară Distria Krasniqi a ocupat locul opt, cu 24 de puncte, fiind campioană europeană și vicecampioană mondială la categoria 52 kg.

Pe locul nouă a fost voleibalistul bulgar Aleksandar Nikolov, cu 23 de puncte, recunoscut drept cel mai bun jucător al Campionatului Mondial, unde Bulgaria a câștigat argintul. Canotorul grec Stefanos Ntouskos a încheiat top 10, datorită titlului mondial și medaliei de argint europene la canotaj individual.

