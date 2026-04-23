La finalul cursei, David Popovici a oferit detalii despre programul său competițional, noua sa sursă de motivație și strategia pe care o abordează în acest an.

Cursă strategică și un antrenament intens

Pentru Popovici, proba de 200 m liber rămâne o provocare complexă. „Mereu am considerat că este cea mai dificilă din repertoriul meu. Implică foarte multă strategie și trebuie să-ți dozezi excelent efortul”, a explicat sportivul, declarându-se mulțumit de timpul obținut, pe care intenționează să-l mai „rafineze” până la Europene.

El folosește Campionatele Naționale ca pe un antrenament intens, menit să suplinească lipsa rundelor multiple de calificări din competițiile interne și să-l pregătească pentru ritmul dur al turneelor majore, unde participă la șase curse în total (pentru probele de 100 m și 200 m).

„Îmi place să concurez cu publicul de acasă. Îmi intru mai bine în ritm așa, într-o atmosferă mai relaxată”, a adăugat David Popovici

Calendarul competițional

Fiind primul an fără Campionate Mondiale sau Jocuri Olimpice, Popovici a recunoscut că abordează calendarul „ceva mai ușor”. Următoarele sale ținte în cele 16 săptămâni rămase până la Europene sunt clare.

„Mai sunt 16 săptămâni până la Europene. Iau totul pas cu pas, concurs cu concurs. Sunt aceste Campionate Naționale, apoi un concurs internațional la final de iunie și apoi Europenele de la Paris, un oraș care îmi poartă noroc”, a declarat David Popovici.

„După competiția asta (n.r. – Campionatele Naționale) urmează cea de la Roma, unde am bătut recordul acum mai mulți ani. Iubesc să înot în aer liber, iar bazinul acela înseamnă foarte mult pentru mine. Acesta e primul an în care nu am Mondiale sau Jocuri Olimpice. Și o iau mai ușor, să zicem”, a continuat David Popovici.

În ceea ce privește stabilirea unui nou record mondial, campionul rămâne relaxat: „Nu vreau să mă grăbesc. Îmi place suspansul acesta. Știu că o să-l bat, dar nu mă grăbesc”.

Dorința de autodepășire

După ce și-a atins obiectivele supreme – titlurile mondial și olimpic – Popovici a trecut printr-o perioadă de reevaluare.

Acum, motorul său principal nu mai este un titlu specific, ci autodepășirea: „Mă motivează dorința de a evolua, de a fi un om și un sportiv mai bun în fiecare zi”.

Gândindu-se la viitor, el a remarcat creșterea noilor generații de înotători și și-a exprimat speranța pentru o delegație cât mai numeroasă la Europene.

Totodată, a subliniat necesitatea unor condiții mai bune de pregătire, remarcând că, după ani de discuții, situația bazinului „Lia Manoliu” pare să se miște, în sfârșit, într-o direcție pozitivă.

Moment inedit la interviuri

Interviul s-a încheiat într-o notă amuzantă și umană. Resimțind efortul cursei, David a întrerupt discuția pentru o cerință simplă: „Mi s-au uscat buzele. Aveți niște apă sigilată? După cursă, când vorbești, ți se usucă buzele”.