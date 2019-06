Denis Drăguș, marele perdant al lotului U21, s-a rupt de părinți din cauza iubitei. I s-au aprins călcâiele

Puștiul de la Viitorul trece printr-o perioadă delicată. Ratarea participării la turneul final cauzată de o accidentare la călcâi se adaugă problemelor pe care Denis Drăguș le are în viața personală.

Apropiații fotbalistului au povestit pentru Libertatea că Denis Drăguș ar fi rupt legătura cu părinții săi, de câteva luni, orbit de dragostea pentru iubita lui, Vanessa Mara, o tânără focoasă cu un an mai mare decât el.

Mama plânge, tatăl e disperat

”Părinții lui suferă enorm. Mama plânge întruna, iar tatăl lui e disperat, nu știe ce să mai facă pentru a-i deschide ochii lui Denis”, susțin cei care cunosc situația.

Tatăl lui Denis Drăguș, fostul fotbalist Mihai Drăguș, 46 de ani, încercă să-și impresioneze fiul prin orice mijloace.

În aprilie, a distribuit pe contul său de Facebook un interviu emoționant acordat Gazetei Sporturilor de albanezul Naser Aliji, cu mesajul: ”Ascultați-vă părinții, cât îi mai aveți!”.

În tot acest timp, Denis și Vanessa nu se feresc să-și facă declarații de dragoste în spațiul virtual: ”M-ai făcut cea mai fericită fată din univers, pur și simplu, iubindu-mă” versus ”Te iubesc!”.

Denis Drăguș (dreapta) a fost susținut permanent de tatăl său, Mihai Drăguș (centru)

Denis Drăguș: ”Voi deveni și mai puternic”

Denis Drăguș a părăsit duminică lotul tricolorilor, stabilit de la Forli: ”Regret enorm că trebuie să părăsesc acum acest grup. Din păcate, avem parte și de momente precum acestea în viață. Nu este o accidentare gravă, dar e nevoie de repaus pentru 10-12 zile. Așa a fost să fie, voi deveni și mai puternic! Rămân cu inima alături de băieți, le urez succes și le țin pumnii”.

Denis Dragus in meciul de fotbal dintre Serbia si Romania, din cadrul Ligii Natiunilor, desfasurat pe Stadionul Partizan din Belgrad, luni 10 septembrie 2018. © FOTO Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Gică Hagi: ”L-am liniștit”

Denis Drăguș a început foarte bine sezonul trecut, dar s-a stins după cele două selecții la prima reprezentativă, bifate toamna trecută în dubla cu Serbia.

Gică Hagi l-a readus readus pe linia de plutire: ”Drăguș a venit lângă mine, mă ascultă, l-am liniștit. Este un fotbalist foarte bun. Am discutat cu el, pentru că unui astfel de fotbalist trebuie să-i dai încredere și să-l duci pe drumul pe care trebuie. Un tânăr are nevoie de mentor, de susținere, are sprijinul meu, al staffului”.

Înlocuit cu Ricardo Grigore

Selecționerul Mirel Rădoi a decis să îl cheme la lotul național U21 pe Ricardo Grigore de la Dinamo București după ce Denis Drăguș s-a accidentat.

În urma unui contact, mijlocașul de la FC Viitorul a acuzat dureri la călcâi. Inițial s-a crezut că este vorba doar de o contuzie și că nu e ceva grav, însă la antrenamentul de joi seara durerea s-a accentuat. După mai multe controale amănunțite efectuate în Italia, diagnosticul a fost: fractură trabeculară de calcaneu.

