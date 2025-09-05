Matei Marin a ajuns la Dinamo din postura de jucător liber şi a semnat un contract valabil pentru 3 sezoane competiţionale, până la data de 30 iunie 2028.

„Matei evoluează pe postul de fundaș dreapta, iar în această vară a făcut parte din lotul naționalei U19 a României pentru turneul final european, unde a bifat 10 minute pe teren”, notează Dinamo în prezentarea pe care i-a făcut-o fundașului.

„În același timp, am ajuns la un acord cu clubul de liga a doua, CSM Olimpia Satu Mare, pentru împrumutul său în acest sezon competițional. Semnarea lui Matei Marin face parte din strategia pe termen mediu și lung a clubului”, au mai scris aceștia.

Tânărul care are un meci în tricoul naționalei U19 nu a jucat în acest debut de sezon pentru Steaua. Ba mai mult, nu a fost niciodată în lotul lui Daniel Oprița. Acesta are o cotă de piața în valoare de 25.000 de euro, conform site-ului de specialitate transfermarkt.com.

Matei Marin a evoluat 12 minute și la Euro Under 19 din această vară, în victoria 3-0 cu Danemarca. În acel moment, fanii „militarilor” cereau lămuriri din partea conducerii cu privire la durata contractului fotbalistului.