Dorin Rotariu: “Abia așteptăm meciurile oficiale”. Toate reacțiile după România – Suedia 1-0

Dorin Rotariu, autorul unicului gol din amicalul România – Suedia, a dat dovadă de modestie la interviurile care au urmat partidei de la Craiova.

“A fost un meci greu. Nu mă consider erou. Am fost doar inspirat la faza aia. Puteam să șutez prost, să nu intre. Important e că am fost agresivi, exact ca ei. Suedia e o echipă care a învins Italia și s-a calificat la Mondial. Noi suntem mai tehnici, avem un plus de imaginiație, dar pentru a învinge Suedia trebuie o dăruire ieșită din comun. A trecut mult timp de la Mondialul din ’94. Am dovedit încă o dată că suntem o echipă bună, în schimbare și abia așteptăm meciurile oficiale. Este prima mea convocare alături de domnul Contra. Cel mai important lucru este să câștigi când ai un antrenor nou. Capeți încredere, e un spirit de echipă deosebit. Îți iese jocul altfel. Sunt fericit doar pe jumătate. Îmi doream mai mult de la mine. Nu am fost pe deplin mulțumit de jocul meu”, a declarat Dorin Rotariu la Pro X.

Contra și-a lăudat jucătorii

“Am luptat, ne-am dorit victoria și am reușit. Nu pot decât să îi felicit. Imediat după victoria din Israel am pregătit acest meci. Au fost zile în care ne-am adaptat la diverse probleme de joc din cauza timpului. În Israel am avut 36 de grade, am jucat pe un teren bun, apoi am revenit în România și ne-am pregătit pe sintetic, în balon. Le-am spus băieților că trebuie să ne adaptăm la acest gazon și să trecem peste orice problemă. Astăzi am făcut un meci mai complet decât în Israel. Toată lumea a respectat sarcinile de joc. Nu le-am lăsat oportunități adversarilor. Îi felicit pe băieți. Am fost inspirat în aceste două meciuri. Sper să rămân așa în continuare. Trebuie să fiu așa și în viitor. Le-am zis băieților astăzi că trebuie să ne luptăm cu ei. Să ne sacrificăm”, a declarat selecționerul Cosmin Contra la Pro X.

Man, fericit pentru debutul sub tricolor

“Este o seară minunată, sunt fericit că am reuşit să debutez, sper ca pe viitor să joc tot mai bine şi să fiu convocat din nou. De asta m-am apucat de fotbal, să joc cu o astfel de atmosferă în spate. Este un vis devenit realitate şi mă face să muncesc mai mult. Sunt extrem de fericit, în primul rând pentru că am câştigat şi apoi pentru că am debutat. Mister este alături de noi, ne dă sfaturi şi ne ajută. Trebuie să ne adaptăm la orice teren, asta e meseria de fotbalist, trebuie să facem treaba indiferent de condiţii”, a declarat Dennis Man la Pro X.