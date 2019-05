Oltenii aveau nevoie de victorie pentru a termina pe podium și a-și asigura prezența în Europa League, în timp ce trupa lui Hagi avea și varianta egalului.

În minutul 70 a intervenit Zeița Fortuna, care i-a surâs Viitorului și i-a întors spatele Craiovei. Venit în sprijinul apărării, Valentin Mihăilă a încercat să-l deposedeze pe Drăguș, dar și-a învins propriul portar, cu o execuție nefericită de la circa 11 metri. Așa s-a făcut 1-1. ”Mi-a căzut cerul în cap”, a explicat Mihăilă, pentru Libertatea.

Internaționalul U19 a continuat: ”Drăguș și-a făcut preluarea greșit, iar mingea a venit în mine. Am vrut s-o resping și am lovit-o cu tibia. În primă fază, am crezut că se duce spre portarul Pigliacelli, dar nu mi-a venit să cred că a intrat în poartă. După meci, am plâns de ciudă, dar colegii și membrii staff-ului au fost lângă mine și m-au sprijinit. De asemenea, m-au încurajat și părinții, care au fost la meci. Cu toate astea, nu am putut să dorm prea mult noaptea. Am adormit pe la ora 5. M-am uitat la filme”.

Valentin Mihăilă speră totuși ca Universitatea Craiova să joace în Europa League. Pentru asta e nevoie ca Viitorul să câștige Cupa României, sâmbătă, 25 mai. ”Vom fi fanii Viitorului în finala cu Astra. Viitorul ne-a îngropat, Viitorul ne poate salva”, a spus cu amărăciune în glas Mihăilă.

Ca și cum autogolul juniorului n-ar fi fost deajuns, Craiova a rămas și în 10 oameni din minutul 73. Portughezul Tiago Ferreira a fost eliminat pentru o intrare brutală la portarul Valentin Cojocaru când jocul era oprit.

Citește și: „România europeană, în fața asaltului populist-naționalist”. Claudiu Sfătoiu, fost șef al SIE, despre mesajele electorale ale candidaților la europarlamentare din statele membre

Citește mai multe despre csu craiova și Liga Europa pe Libertatea.