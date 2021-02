Fostul șef al LPF a intrat în carantină, după ce rezultatul testului său RT-PCR a fost pozitiv.

”Este adevărat că sunt în carantină. Am făcut un test și a ieșit negativ, iar apoi am făcut un test PCR și am ieșit pozitiv. Practic, am COVID”, a declarat Dumitru Dragomir pentru Prosport.ro.

Mă simt bine, nu am niciun simptom. Nu am nici pe dracu’, dar respect regulile. Nu mai știu ce să cred. Eu am făcut și vaccinul. Dumitru Dragomir:

Fostul om de fotbal a precizat că așteaptă rezultatele unui alt test, ca să fie sigur ”sută la sută” că este infectat cu COVID-19.

”Vom vedea ce va fi”, a conchis Dumitru Dragomir.

În aprile 2020, Dumitru Dragomir declara că se testează pentru COVID-19 din trei în trei zile.

”Te înţeapă în penultimul deget, iar sângele e introdus în acea tabletă, peste care se pune o soluţie anume. Apoi, te uiţi la el şi aştepţi să treacă acea soluţie de un indicator anume. Trebuie să treacă de jumătatea unui nivel indicat, dacă nu trece, atunci te-ai ars, ajungi direct la „Matei Balş” sau „Victor Babeş””, povestea Dumitru Dragomir pentru GSP.ro.

FOTO: Hepta

