Dumitru Dragomir l-a atacat pe Christoph Daum: „Parfumatul ăla era prăfuit”.

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a făcut o comparaţie între ce juca naţionala în „era” Daum şi ce joacă acum, de când a fost invesiti selecţioner Cosmin Contra.

Conform fostului oficial al Ligii, Christoph Daum a fost depăşit de situaţie, el încercând să introducă „modelul nemţesc” unor jucători care nu puteau pune în practică ceea ce le cerea fostul selecţioner.

„Daum a vrut altceva de la echipă, să joace nemţeşte, iar noi nu putem. Adică să fugi să dea boala în tine, să alergi, ori noi nu putem aşa ceva. Eu atât pot să vă spun că nu s-a făcut de râs Contra, faţă de parfumatul ăla care era prăfuit. Trebuia să punem un antrenor român de la început. Alta era soarta echipei naţionale”, a declarat Dumitru Dragomir pentru Pro Sport.

Fostul şef al LPF a adăugat: „Când a venit Daum, parcă era împăratul… neam de slugi suntem. Părerea mea e că, dacă era Contra selecţioner de la început, aveam vreo 20 de puncte. Eu am spus că meciul a fost prost, nu echipa noastră. Stăpânirea de sine mi-a plăcut mult şi mi-a plăcut că am pasat încă de la portar. Am jucat fără emoţii, pentru că am jucat fără miză. Asta le-a insuflat Contra”.

Dumitru Dragomir l-a atacat pe Christoph Daum, care ne-a lăsat pe un ruşinos loc 4 în grupă

Naţionala de fotbal a României a terminat pe un ruşinos loc 4 campania de calificare la turneul final al Cupei Mondiale 2018 din Rusia. Din 10 meciuri, România a strâns doar 13 puncte, eliminată matematic din ecuaţia calificării cu două etape înainte de final.

O dată cu venirea lui Cosmin Contra, naţionala României a câştigat patru puncte, în ultimele două jocuri din grupă, 3-1 cu Kazahstan, la Ploieşti şi 1-1 cu Danemarca, la Copenhaga. La ultimul joc, tricolorii au egalat în minutul 88, prin Deac, în inferioritate numerică

