După ce a afirmat că Gică Hagi e bun doar de la brâu în jos, Gigi Becali revine cu o altă declarație ofensatoare la adresa nașului său

”Ianis pleacă în străinătate. Nu are rost să mai fac vreo ofertă. E prea mare. Știți care e calitatea lui principală? Când adversarului îi e lumea mai dragă, Ianis inventează o pasă de gol. Nu gol, pasă! El e jucător de echipă, face un lucru genial.

”Ianis e mai inteligent”

El pasează mai bine decât Gică. Nu are forța, șutul și plecarea lui Gică, dar ca pasator este mai bun. E mai inteligent, are IQ-ul mai puternic. Inventează pase geniale. Asta are Ianis”, a declarat Gigi Becali, la Pro X.