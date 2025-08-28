Aproape 1.000 de oameni la „meciul anului”

Cel mai important meci de Cupă din istoria orașului Băicoi, circa 20 de kilometri nord de Ploiești, a avut loc miercuri, 27 august.

CSO Băicoi a întâlnit pe arena din Liliești, o comună alipită orașului cu aproape 20.000 de locuitori, pe Gloria Bistrița, echipă antrenată de profesorul de matematică Cristi Pustai.

Micuța arenă a fost arhiplină, cu aproape 1.000 de oameni în tribună. Oaspeții au deschis scorul (Ieșeanu, min. 18),. Beni Lazăr a egalat, 45+2, un gol la care a contribuit și portarul Raul Avram, din care a ricoșat în poartă mingea care lovise transversala.

L-au înnebunit pe profesorul Pustai

În partea a doua, prahovenii au avut o sumedenie de ocazii, inclusiv o bară, ceea ce l-a făcut pe Cristi Pustai să-și pună mâinile în cap.

Însă Gloria a reușit să evite rușinea. Tot Ieșeanu, 80, și experimentatul Vali Alexandru 90+1, au punctat pentru 1-3, Florinel Sandu a stabilit scorul final, 2-3, din penalty (90+8).

La faultul de la acea fază, portarul Avram a fost eliminat de arbitrul hunedorean Raul Bădărău, iar la lovitura de pedeapsă a stat între buturi un jucător de câmp! El ș-a împrumutat tricoul și a traversat tot terenul la bustul gol, în huiduielile mulțimii.

Unde muncesc jucătorii Băicoiului

Din garnitura băicoiană au făcut parte și 2 jucători relativi mai cunoscuți, Gabriel Dumitrașcu, internațional de minifotbal, campion mondial în 2023, și Constantin Stoica, care are peste 150 de meciuri la nivelul primelor 2 eșaloane.

Câteva locuri de muncă ale fotbaliștilor de la CSO Băicoi, pe care antrenorul e nevoit, de multe ori, să-i învoiască pentru a veni la meciuri:

Gabriel Dumitrascu – operator Lukoil, lucrează în 3 schimburi;

Eugen Matei – operator Depogaz;

Cristian „Kiki” Gavrilă – taximetrist;

Constantin Stoica – lăcătuș mecanic;

Răzvan Catană – curier;

Andrei Toma – lucrează pe un mini-excavator;

Andrei Prepeliță – a făcut cursuri de bucătar.

Beni Lazăr, unul dintre cei doi marcatori, a încercat și o experiență la CS Mioveni, iar Florinel Sandu tocmai a depus actele la inspectorat pentru a obține o catedră de educație fizică. Narcis Țântaru antrenază copii la Vărbilău. A avut un bar cu jocuri mecanice, însă l-a închis.

Din lot fac parte și Mario Toporan, nepotul lui Nicolae Toporan. fostul golgheter al Petrolului, și fiul lui George Toporan, ex-fundaș al „lupilor” și al Astrei, și Răzvan Catană, băiatul lui Ion Catană, goalkeeper la Prahova și Petrolul.

Petrolul Băicoi a jucat 13 sezoane consecutive în Divizia C (1977-1990). Cele mai bune perfomanţe au fost ocuparea locului 6 (1977/78 şi 1980/81).

Clubul Sportiv Orășenesc Băicoi a fost fondat în 2019 de Primăria Băicoi. În sezonul 2023–24, cu Valentin Lazăr antrenor principal, CSO Băicoi a câștigat Liga a IV-a și s-a calificat în play-off-ul de promovare în Liga a III-a. Echipa a triumfat împotriva câștigătoarei județului Giurgiu , Bolintin Malu Spart (3-3 și 2-1).

Echipa a terminat sezonul regular 2024-25 din Liga a III-a pe locul 2 în Seria a VI-a și s-a clasat, de asemenea, pe locul 2 în play-off-ul. În ciuda calificării în barajul de promovării, trupa din Băicoi a fost descalificată pentru neîndeplinirea cerințelor Federației Române de Fotbal privind echipele de juniori.

Petre Babone (1935-2009) este considerat cel mai bun fotbalist pe care l-a dat Băicoiul. El a jucat la Dinamo și Petrolul, cu care a cucerit titlul național, în 1959,, și are selecții la naționala B și la cea olimpică.

