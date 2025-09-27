Cursa pentru aur

Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu au format echipajul care a adus României a cincea medalie la această competiție.

Încă de la start, barca Olandei a preluat conducerea, cu România ocupând poziția secundă. La jumătatea cursei, diferența dintre cele două echipaje era de 3 secunde în favoarea olandezelor.

În ultimii 500 de metri, româncele au încercat să recupereze, dar nu au reușit să depășească echipajul olandez. Diferența finală a fost de 2,73 secunde. Medalia de bronz a fost câștigată de Marea Britanie, după o luptă strânsă cu Germania.

Bilanțul României la Shanghai

Înaintea ultimei zile de competiție, România are un total de 5 medalii:

  • 1 de aur la dublu rame feminin
  • 4 de argint: dublu rame masculin, 4 rame feminin, 4 rame masculin și 8 plus 1 rame feminin

Istoricul României în proba de 8 plus 1 rame feminin

România are o tradiție remarcabilă în proba de 8 plus 1 rame feminin la Campionatele Mondiale. De-a lungul anilor, țara noastră a câștigat:

  • 10 medalii de aur (1987, 1989, 1990, 1993, 1997, 1998, 1999, 2018, 2022, 2023)
  • 7 medalii de argint (1995, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013)
  • 8 medalii de bronz (1974, 1975, 1981, 1985, 1986, 1991, 1994, 2010)
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
Recomandări
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

Barca masculină de 8 plus 1, locul 2 în finala B

Echipajul masculin de 8 plus 1 rame s-a clasat pe locul 2 în finala B, terminând competiția pe poziția a 8-a în clasamentul general.

Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Mateus Cozminciuc, Fabrizio Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuțescu, Constantin Adam, Claudiu Neamțu și Adrian Munteanu au încheiat cursa în 5.36,58, în urma Germaniei (5.33,18).

Programul ultimei zile de competiție

Duminică, 28 septembrie, România mai are două echipaje în concurs:

  1. Dublu vâsle mixt: Andrei Cornea și Mădălina Cornea
  2. 8 plus 1 rame mixt: Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu

Ambele echipaje vor concura mai întâi în serii, cu posibilitatea de a se califica în finalele programate mai târziu în aceeași zi.

Performanța echipajului feminin de 8 plus 1 rame confirmă valoarea canotajului românesc la nivel mondial. Cu un total de 5 medalii până acum, delegația României își menține poziția printre națiunile de top în acest sport.

Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani
Analiză
Știri România 10:30
Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani
Ultimul mesaj public transmis de Ioana Popescu. Lui Gigi Becali i s-a adresat: „Familia dansului este prin alianță rudă cu mine"
Știri România 10:11
Ultimul mesaj public transmis de Ioana Popescu. Lui Gigi Becali i s-a adresat: „Familia dansului este prin alianță rudă cu mine"
Cât costă geanta verde Louis Vuitton purtată de Elena Udrea în București. La două luni de la ieșirea din închisoare, a revenit la aparițiile scumpe
Stiri Mondene 12:26
Cât costă geanta verde Louis Vuitton purtată de Elena Udrea în București. La două luni de la ieșirea din închisoare, a revenit la aparițiile scumpe
Fetița Biancăi Drăgușanu, cu șarpele în brațe de ziua ei. Mama a îndeplinit dorința copilului: „De ziua ei facem ce și-a dorit"
Stiri Mondene 11:22
Fetița Biancăi Drăgușanu, cu șarpele în brațe de ziua ei. Mama a îndeplinit dorința copilului: „De ziua ei facem ce și-a dorit"
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
GSP.ro
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
GSP.ro
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Politică 26 sept.
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
