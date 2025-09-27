Cursa pentru aur

Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu au format echipajul care a adus României a cincea medalie la această competiție.

Încă de la start, barca Olandei a preluat conducerea, cu România ocupând poziția secundă. La jumătatea cursei, diferența dintre cele două echipaje era de 3 secunde în favoarea olandezelor.

În ultimii 500 de metri, româncele au încercat să recupereze, dar nu au reușit să depășească echipajul olandez. Diferența finală a fost de 2,73 secunde. Medalia de bronz a fost câștigată de Marea Britanie, după o luptă strânsă cu Germania.

Bilanțul României la Shanghai

Înaintea ultimei zile de competiție, România are un total de 5 medalii:

1 de aur la dublu rame feminin

4 de argint: dublu rame masculin, 4 rame feminin, 4 rame masculin și 8 plus 1 rame feminin

Istoricul României în proba de 8 plus 1 rame feminin

România are o tradiție remarcabilă în proba de 8 plus 1 rame feminin la Campionatele Mondiale. De-a lungul anilor, țara noastră a câștigat:

10 medalii de aur (1987, 1989, 1990, 1993, 1997, 1998, 1999, 2018, 2022, 2023)

7 medalii de argint (1995, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013)

8 medalii de bronz (1974, 1975, 1981, 1985, 1986, 1991, 1994, 2010)

Barca masculină de 8 plus 1, locul 2 în finala B

Echipajul masculin de 8 plus 1 rame s-a clasat pe locul 2 în finala B, terminând competiția pe poziția a 8-a în clasamentul general.

Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Mateus Cozminciuc, Fabrizio Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuțescu, Constantin Adam, Claudiu Neamțu și Adrian Munteanu au încheiat cursa în 5.36,58, în urma Germaniei (5.33,18).

Programul ultimei zile de competiție

Duminică, 28 septembrie, România mai are două echipaje în concurs:

Dublu vâsle mixt: Andrei Cornea și Mădălina Cornea 8 plus 1 rame mixt: Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu

Ambele echipaje vor concura mai întâi în serii, cu posibilitatea de a se califica în finalele programate mai târziu în aceeași zi.

Performanța echipajului feminin de 8 plus 1 rame confirmă valoarea canotajului românesc la nivel mondial. Cu un total de 5 medalii până acum, delegația României își menține poziția printre națiunile de top în acest sport.

