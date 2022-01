„Sunt perspective foarte importante și e posibil să se materializeze. Vedem. Sunt șanse foarte mari, mai multe detalii vă dă nea Mihai, poziția Federației contează cel mai mult. Eu tot ce pot să spun e că îmi doresc foarte mult”, a declarat Edi Iordănescu, la ieşirea din sediul FRF.

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, le-a transmis jurnaliştilor că marţi urmează să fie acordul final.

„În principiu, am pus la punct toate treburile. Marți urmează să fie acordul final. Contractele sunt confidențiale. Nu pot să vă spun nici ce am vorbit cu Loți, nici ce am vorbit cu Edi”, a declarat Mihai Stoichiţă.

Potrivit acestuia, „lucrurile vor fi limpezi când voi vedea contractul semnat și ștampilat. Eu zic că marți se va finaliza (n.r. discuția cu Edi Iordănescu). Nu pot da un procent acum. Obiectivul e Campionatul European. Se va prelungi automat un eventual contract, dacă ne calificăm la EURO”, a spus directorul tehnic al naționalei, Mihai Stoichiț

La finalul lunii noiembrie, naţionala de fotbal a României a rămas fără selecţioner, când i-a expirat contractul lui Mirel Rădoi, iar la mijlocul lunii decembrie, Răzvan Burleanu, preşedintele FRF, anunţa că a avut discuţii pentru postul de selecţioner cu Gheorghe Hagi, Răzvan Lucescu şi Dan Petrescu.

