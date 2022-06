În urma discuțiilor avute, Federația Română de Fotbal își reafirmă sprijinul pentru Edward Iordănescu.

„Traversăm unul dintre cele mai dificile momente din ultimii 10 ani, la nivelul primei reprezentative. Nu putem accepta mediocritatea în teren, niciodată nu se va întâmpla acest lucru. Ne-am așteptat și ne-am dorit rezultate mult mai rapide în urma performanțelor jucătorilor de U21 din 2019 și din 2021 sau să continuăm succesul calificării la EURO 2016. (…) Cred cu tărie că Echipa Națională trebuie să fie pentru orice fotbalist român apogeul profesional, să fie întotdeauna o prioritate pentru el! Cu mult mai multă muncă și sacrificii vom putea să construim din nou o echipă cu șanse reale de calificare la turneele finale”, a transmis Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal într-un comunicat de presă.

La rândul său, directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal, Mihai Stoichiţă, a declarat: „Suntem într-un moment greu pentru fotbalul românesc. Putem spune că nu mai este vorba de un accident. Am schimbat selecţionerii, însă rezultatele nu sunt mai bune, ba din contră, aş putea spune. De data aceasta nu vom mai interveni la nivelul băncii tehnice. (…)Edward Iordănescu are parte de toată încrederea noastră şi are misiunea de a reclădi Echipa Naţională. Îi vom oferi tot sprijinul”, a transmis acesta.

Suporterii primei reprezentative a României au cerut demisia selecţionerului Edward Iordănescu şi preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu, la finalul partidei pierdute cu Muntenegru, scor 0-3, în Liga Naţiunilor.

La conferinţa de presă de după meci, selecţionerul Edward Iordănescu afirmase că va face o analiză împreună cu oficialii din conducerea FRF şi în funcţie de concluzii îşi poate asuma şi demisia din funcţie.

Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de selecţionata Muntenegrului cu scorul de 3-0 (1-0), marţi seara, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, într-un meci din Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor la fotbal.

Antrenorul Edward (Edi) Iordănescu, în vârstă de 43 de ani, a devenit noul selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României pe 25 ianuarie.

În cariera sa, Edi Iordănescu a antrenat echipele Fortuna Brazi, ASA Târgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu, ŢSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaş şi FCSB, pe care a pregătit-o înainte de a fi numit la cârma naționalei. În sezonul 2020/2021, el a cucerit titul în Liga I, cu formația CFR Cluj.

