El Casico, în semifinalele Cupei Spaniei 2019. FC Barcelona- Real Madrid, azi, de la 22.00 (Digi 1). Messi e apt, Sergio Ramos a anunțat data nunții!

Barcelona a câştigat ultimele patru Cupe, iar Real n-a mai luat Cupa din 2014, când a învins Barca în finală!

Barcelona este cea mai titrată echipă din Cupa Spaniei, cu 30 de trofee, printre care şi ultimele patru puse în joc, iar Real Madrid a câştigat Copa del Rey de 19 ori.

Incert după ultimul meci de campionat, 2-2 cu Valencia, Leo Messi e apt pentru partida de diseară. În schimb, Ousmane Dembele s-a accidentat la glezna stângă în meciul cu Leganes, de pe 20 ianuarie, și nu face parte din lot.

Dincolo, fundaşul echipei Real Madrid şi al naţionalei Spaniei, Sergio Ramos, se va căsători cu Pilar Rubio, cu care are o relaţie de şase ani, în 15 iunie, la Sevilla. Anunţul a fost făcut de cei doi în cadrul unei emisiuni televizate. Ei au spus că invitaţii de la nuntă nu vor putea intra la eveniment cu telefoane mobile, pentru ca astfel să se „distreze fără presiunea reţelelor de socializare”. Sergio Ramos şi Pilar Rubio au trei băieţi, Sergio, în vârstă de trei ani, Marco, de doi ani, şi Alejandro, de un an. Pilar Rubio, jurnalistă şi colaboratoare la diverse programe TV, are 40 de ani, iar Sergio Ramos are 31 de ani.