FOTO&VIDEO / Ele sunt cehoaicele care ne-au eliminat de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2017! O tatuată nebună care lucrează ca DTP-ist și sexy-sora unui hocheist ne-au trimis acasă

Ele sunt cehoaicele care ne-au eliminat de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2017! Cehia a scos România în optimi, luni seară, la Leipzig, 28-27.

Foto: EPA/ IHF/ Sorin Pană (Sportul Ilustrat)

Petra Manakova (28 de ani, Banik Most), cea mai bună apărătoare a Cehiei, 28:33 de minute pe parchet, a fost un adevărat zid în fața portăriței Petra Kudlackova (23 de ani, Slavia Praga; 8 parade din 24 de șuturi). Manakova a reușit și un gol din două aruncări.

Manakova după căsătoria din septembrie, fostă Ruckova, are un look nonconformist: părul lung, prins în coadă, dar jumătate de cap este însă tunsă la zero! În plus, jucătoarea de la Banik Most are foarte multe tatuaje, dintre care iese în evidență cel de pe coapsa piciorului drept. Ruckova nu e profesionistă, ea lucrând ca editor DTP la o publicație cehă.

Interesant e că la nunta ei, cavaleri de onoare au fost doi… husky!